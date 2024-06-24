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Круг, нарукавники или нудл: что выбрать для плавания с ребенком

Вода , фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2024 16:17 Фото: pixabay
Кто не любит пережидать летний зной на пляже или у бассейна? Правда, семьям с детьми приходится особенно заботиться о безопасности на воде. Zakon.kz рассказывает, какие приспособления предлагают маленьким пловцам магазины и в чем их особенности.

Надувные ходунки

Внешне похожи на обыкновенный круг, но с закрытым дном и прорезями для ног. В такой причудливой конструкции чадо как бы "парит" над водой, под которой "прячутся" только ноги. Как правило, приобретаются для самых юных "исследователей глубин".

Бесспорным преимуществом ходунков можно назвать нахождение малыша на поверхности, что упрощает ему знакомство со стихией.

Из минусов – неустойчивость (импровизированная "лодочка" рискует перевернуться на волнах) и возможность натереть нежную кожу, если плавсредство подобрано не по возрасту и размеру.

Круг

Пожалуй, популярнейший вариант, знакомый большинству родителей. Дутые "бублики" бывают всех возможных размеров, цветов и форм, выбор богат. В отличие от ходунков, круг позволяет ребенку окунуться в прохладную лазурь по грудь, а на поверхности останутся только руки и голова.

Однако из такого "кольца" легко выскользнуть, поэтому при покупке сопоставляйте его внутренний диаметр с обхватом тела дочек-сыночков.

Плавание , фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2024 16:17

Фото: pixabay

Жилет

С первого взгляда кажется самым надежным средством из представленных, поскольку удерживает на плаву весь торс своего юного владельца.

Впрочем, есть и нюансы. Во-первых, купаясь в нем, особо подвижный наследник может "клюнуть носом" и глотнуть воды. Во-вторых, жилет должен сидеть как влитой, что затрудняет выбор и полностью исключает возможность родительской экономии из разряда "возьмем на вырост". В-третьих, имеет относительно сложную систему крепления к телу, а это сулит дополнительную трату времени перед каждым погружением, ведь резвиться на суше прямо в объемистой "экипировке" не больно-то удобно.

Дети , фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2024 16:17

Фото: pexels

Нарукавники

Обещают дитю куда больше свободы, чем предшественники. Надеваются чуть ниже подмышек и держат, как ясно из названия, под руки, не давая уйти под воду с головой.

Однако ремешки плавсредств придется туго затягивать на хрупких детских плечиках, дабы не "съезжали" по мокрой коже. А это порой доставляет дискомфорт и провоцирует капризы, что следует иметь в виду мамам и папам.

Кстати, многие родители уверены: нарукавники – первый шаг к освоению такого важного навыка, как плавание без "посредников". Ведь это же почти "по-настоящему"! Но специалисты с данным мнением не согласны.

Нарукавники , фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2024 16:17

Фото: pexels

Надувные игрушки

На некоторые из них – хоть верхом лезь, другие – скорее, яркая декорация. Но воспринимать всевозможных лебедей и крокодилов как плавсредство мы в любом случае не советуем: очень уж "верткие", готовые неожиданно опрокинуть вцепившегося в них маленького "наездника". Оттого неясно, на кого они рассчитаны: не умеющих держаться на воде детишек могут "подвести", а уже научившимся вряд ли будут интересны.

Плавание , фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2024 16:17

Фото: pexels

Дощечки и нудлы

А вот эти "помощники" как раз идеально подходят для обучения плаванию, поскольку удерживают тело не вертикально, как все остальные, а в правильном положении. Принцип у них схожий. Если с дощечками все понятно, то нудлы – это длинные гибкие трубки. Что дощечки, что трубки позволяют улечься на них сверху и грести ногами.

Правда, нудлы нередко изготавливают из быстро приходящего в негодность вспененного полиэтилена. Плюс одной палочки зачастую недостаточно для удержания веса начинающего пловца.

Также следует помнить, что такие штуки не предназначены для карапузов.

Дети , фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2024 16:17

Фото: pexels

Напоследок – важное напоминание. Какой бы вариант из предложенных вы ни выбрали, он не гарантия безопасности чада. Процесс купания обязаны контролировать взрослые, особенно если речь идет об открытых водоемах, где плавсредство может унести на глубину ветром и волнами.

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