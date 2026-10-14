Вкуснее, чем мясные: два простых, но изысканных рецепта отбивных из кабачков
Фото: magnific
Куриные отбивные вкуснейшее блюдо, от которого сложно оторваться. То же можно сказать об отбивных из кабачков в кляре или с сыром в панировочных сухарях – оторваться от них невозможно, сообщает Zakon.kz.
Для этого рецепта не нужны какие-то особенные ингредиенты. Сезонный овощ и то, что есть в шкафчике на кухне – вот и весь секрет.
Ингредиенты:
- два молодых кабачка;
- 2-3 куриных яйца;
- 3-4 ст.л муки;
- твердый сыр – 50 гр;
- растительное масло;
- соль, перец.
Процесс приготовления:
- Кабачки вымыть, обрезать плодоножки, нарезать овощи кружочками.
- Выложить ломтики в миску, посолить и оставить на 10-15 минут.
- Когда кабачки пустят сок, слить его, а ломтики промокнуть бумажной салфеткой.
- В плоскую тарелку насыпать муку, в глубокой взбить яйца, добавить тертый сыр, посолить и поперчить.
- Сковороду разогреть, каждый кусочек кабачка окунать сначала в муку, а затем в кляр, повторять так дважды.
- Выложить кабачки на сковороду, жарить по 3-4 минуты с каждой стороны до румяной корочки.
- Подавать отбивные из кабачков в сырном кляре можно со сметаной и измельченным укропом.
Отбивные из кабачков в сухарях с сыром – еще один вариант этого блюда.
Ингредиенты:
- два молодых кабачка;
- 100-150 гр твердого сыра;
- 2-3 яйца;
- 3-4 ст.л муки;
- растительное масло;
- соль, перец, копченая паприка;
- 4-5 ст.л панировочных сухарей.
Процесс приготовления:
- Кабачки нужно вымыть, удалить плодоножки, нарезать овощи на длинные пластины – так же, как вы бы нарезали куриное филе.
- Затем в глубокую миску добавить яйца, соль и перец, взбить вилкой.
- На одну плоскую тарелку насыпать муку, на вторую – панировочные сухари, тертый сыр и паприку.
- Кусочки кабачков окунать сначала в муку, затем в яичный кляр, затем в панировочные сухари с сыром.
Жарить на сковороде по 4-5 минут с каждой стороны, а затем подавать к столу.
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