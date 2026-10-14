Вкуснее, чем мясные: два простых, но изысканных рецепта отбивных из кабачков

Куриные отбивные вкуснейшее блюдо, от которого сложно оторваться. То же можно сказать об отбивных из кабачков в кляре или с сыром в панировочных сухарях – оторваться от них невозможно, сообщает Zakon.kz.

Для этого рецепта не нужны какие-то особенные ингредиенты. Сезонный овощ и то, что есть в шкафчике на кухне – вот и весь секрет.

Ингредиенты:

два молодых кабачка;

2-3 куриных яйца;

3-4 ст.л муки;

твердый сыр – 50 гр;

растительное масло;

соль, перец.

Процесс приготовления:

Кабачки вымыть , обрезать плодоножки, нарезать овощи кружочками.

, плодоножки, овощи кружочками. Выложить ломтики в миску, посолить и оставить на 10-15 минут.

ломтики в миску, и оставить на 10-15 минут. Когда кабачки пустят сок, слить его, а ломтики промокнуть бумажной салфеткой.

его, а ломтики бумажной салфеткой. В плоскую тарелку насыпать муку, в глубокой взбить яйца, добавить тертый сыр, посолить и поперчить.

муку, в глубокой яйца, тертый сыр, посолить и поперчить. Сковороду разогреть , каждый кусочек кабачка окунать сначала в муку, а затем в кляр, повторять так дважды.

, каждый кусочек кабачка сначала в муку, а затем в кляр, повторять так дважды. Выложить кабачки на сковороду, жарить по 3-4 минуты с каждой стороны до румяной корочки.

кабачки на сковороду, по 3-4 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Подавать отбивные из кабачков в сырном кляре можно со сметаной и измельченным укропом.

Отбивные из кабачков в сухарях с сыром – еще один вариант этого блюда.

Ингредиенты:

два молодых кабачка;

100-150 гр твердого сыра;

2-3 яйца;

3-4 ст.л муки;

растительное масло;

соль, перец, копченая паприка;

4-5 ст.л панировочных сухарей.

Процесс приготовления:

Кабачки нужно вымыть , удалить плодоножки, нарезать овощи на длинные пластины – так же, как вы бы нарезали куриное филе.

, плодоножки, нарезать овощи на длинные пластины – так же, как вы бы нарезали куриное филе. Затем в глубокую миску добавить яйца, соль и перец, взбить вилкой.

яйца, соль и перец, взбить вилкой. На одну плоскую тарелку насыпать муку, на вторую – панировочные сухари, тертый сыр и паприку.

муку, на вторую – панировочные сухари, тертый сыр и паприку. Кусочки кабачков окунать сначала в муку, затем в яичный кляр, затем в панировочные сухари с сыром.

Жарить на сковороде по 4-5 минут с каждой стороны, а затем подавать к столу.

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