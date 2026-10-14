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Вкуснее, чем мясные: два простых, но изысканных рецепта отбивных из кабачков

Овощи, мясо, кулинария, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2026 03:29 Фото: magnific
Куриные отбивные вкуснейшее блюдо, от которого сложно оторваться. То же можно сказать об отбивных из кабачков в кляре или с сыром в панировочных сухарях – оторваться от них невозможно, сообщает Zakon.kz.

Для этого рецепта не нужны какие-то особенные ингредиенты. Сезонный овощ и то, что есть в шкафчике на кухне – вот и весь секрет.

Ингредиенты:

  • два молодых кабачка;
  • 2-3 куриных яйца;
  • 3-4 ст.л муки;
  • твердый сыр – 50 гр;
  • растительное масло;
  • соль, перец.

Процесс приготовления:

  • Кабачки вымыть, обрезать плодоножки, нарезать овощи кружочками.
  • Выложить ломтики в миску, посолить и оставить на 10-15 минут.
  • Когда кабачки пустят сок, слить его, а ломтики промокнуть бумажной салфеткой.
  • В плоскую тарелку насыпать муку, в глубокой взбить яйца, добавить тертый сыр, посолить и поперчить.
  • Сковороду разогреть, каждый кусочек кабачка окунать сначала в муку, а затем в кляр, повторять так дважды.
  • Выложить кабачки на сковороду, жарить по 3-4 минуты с каждой стороны до румяной корочки.
  • Подавать отбивные из кабачков в сырном кляре можно со сметаной и измельченным укропом.

Отбивные из кабачков в сухарях с сыром – еще один вариант этого блюда.

Ингредиенты:

  • два молодых кабачка;
  • 100-150 гр твердого сыра;
  • 2-3 яйца;
  • 3-4 ст.л муки;
  • растительное масло;
  • соль, перец, копченая паприка;
  • 4-5 ст.л панировочных сухарей.

Процесс приготовления:

  • Кабачки нужно вымыть, удалить плодоножки, нарезать овощи на длинные пластины – так же, как вы бы нарезали куриное филе.
  • Затем в глубокую миску добавить яйца, соль и перец, взбить вилкой.
  • На одну плоскую тарелку насыпать муку, на вторую – панировочные сухари, тертый сыр и паприку.
  • Кусочки кабачков окунать сначала в муку, затем в яичный кляр, затем в панировочные сухари с сыром.

Жарить на сковороде по 4-5 минут с каждой стороны, а затем подавать к столу.

Ранее мы рекомендовали приготовить за 20 минут пряники с глазурью.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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