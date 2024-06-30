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Как охладиться в жаркую погоду и предотвратить тепловой удар

советы, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2024 21:26 Фото: pixabay
Исследование 2003 года показало, что охлаждение с помощью прохладной воды, вентилятора или кондиционера может предотвратить летальный исход из-за жары. Охлаждаться эксперты советуют наволочкой из морозильной камеры или погружением рук и ног в холодную воду, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Conversation, пожилым людям полезно протирать кожу губкой с холодной водой либо принимать прохладный душ или ванну. Исследования показывают, что оптимальна температура около 26°C или 27°C. Погружение в слишком холодную воду может вызвать холодовой шок. К телу можно прикладывать лед или прохладные компрессы.

Отмечается, что охлаждать нужно пах, подмышки, шею, лоб, запястья и туловище. Они богаты поверхностными сосудами, поэтому кровь от этих областей быстро охладит внутренние органы. Держать холод у кожи нужно не более десяти минут подряд, а при использовании льда важно обернуть его тканью. Ночью можно использовать холодные грелки или охладить наволочку в морозилке перед сном.

Как уточняется, менее эффективные методы – вентиляторы и горячие напитки. Вентиляторы могут улучшить испарение пота, но они эффективны при температуре до 33°C. Также они менее полезны для пожилых и людей с недостаточным потоотделением. Горячие напитки активируют механизмы охлаждения организма, но это приводит к удалению жидкости из организма. Поэтому лучше выбирать охлажденные напитки.

Также сообщается, что при опасном для жизни тепловом ударе температура тела может превысить 40°C. Наибольшему риску подвергаются пожилые люди и дети из-за менее активного потения.

Ранее сообщалось, как избежать солнечного удара.

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