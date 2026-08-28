Осенний гардероб 2026: какие цвета, силуэты и вещи будут в тренде

Осень 2026 года предлагает забыть о незаметной базе, в моду возвращаются цвет, выразительные силуэты и фактуры, которые хочется рассматривать. Какие вещи стоит добавить в гардероб, а какие тренды уже пора оставить в прошлом, выяснял Zakon.kz.

После нескольких сезонов, когда в моде доминировали спокойные оттенки, минимализм и эстетика "тихой роскоши", дизайнеры делают шаг в сторону более выразительного стиля. На первый план выходят цвет, сильные силуэты, тактильные материалы и вещи с характером. О том, как лучше одеваться казахстанцам этой осенью, нам рассказал стилист, дизайнер одежды и обуви Руслан Еримов.

"Главное настроение сезона – цвет вернулся. После нескольких сезонов, где правили спокойные оттенки и минимализм, дизайнеры предлагают больше цвета, выразительных силуэтов и сложных фактур", – говорит дизайнер.

При этом речь не столько о конкретных оттенках, которые внезапно стали немодными, сколько об изменении самого подхода к гардеробу. На второй план отходит идея полностью собирать образ в бежево-серой гамме в духе "тихой роскоши". Теперь такой комплект может выглядеть не столько дорого, сколько просто незаметно.

Цвет становится главным акцентом

Осенью 2026-го цвет уверенно заявляет о себе. Один из главных фаворитов сезона – красный: от глубокого бургунди до алого и насыщенной вишни. Это тот самый "дофаминовый" цвет, который способен моментально изменить настроение даже самого лаконичного образа.

В компанию к нему входят:

глубокий синий,

шоколадный,

теплый кэмел,

лесной зеленый,

мягкий сиреневый.

При этом привычная база никуда не исчезает: черный, серый и ваниль по-прежнему остаются универсальной основой гардероба.

Фото: сгенерировано с помощью ИИ

"Отдельная история – сливочные, кофейные, "десертные" тона: они смягчают темную зимнюю палитру и работают как деликатный просвет в осенних цветах. Полезное правило: чем спокойнее тон, тем дороже должна быть фактура. Землистые и коричневые оттенки отлично смотрятся в шерсти, кашемире, твиде и замше", – говорит Руслан Еримов.

Именно фактура в новом сезоне становится способом сделать спокойный цвет выразительным. Коричневый кашемир, замша, шерсть, твид или фактурная вязка способны выглядеть гораздо интереснее, чем просто очередной нейтральный комплект.

Сезон сильной формы

Если у цвета есть право на эксперимент, то у силуэта – на характер. Ключевое слово осеннего сезона 2026 года – форма.

В моде остается "властный" силуэт с массивными плечами. Жакеты и пальто становятся архитектурнее, а привычный оверсайз уступает место более продуманным пропорциям.

Верхняя одежда особенно выразительна: дизайнеры предлагают двубортные строгие модели, прямые пальто maxi, приталенные силуэты "песочные часы" и пальто-халаты с поясом. Важными деталями становятся выразительные воротники и объемные капюшоны.

С брюками все так же определенно: в центре внимания прямые и широкие модели с четкой стрелкой. Узкие брюки возвращаются, но скорее в качестве практичной базы под сапоги.

Юбки получают не менее важную роль. Главная длина – миди, причем не только в повседневных образах, но и в строгих костюмных комплектах. Юбочный костюм становится полноценной альтернативой привычному брючному.

Еще один заметный элемент сезона – трикотажное платье-свитер. Для повседневного гардероба подойдут модели простого силуэта, а вечерние версии становятся более эффектными благодаря струящейся и блестящей пряже.

Фото: сгенерировано с помощью ИИ

Что купить, если обновлять гардероб точечно

Модный сезон вовсе не требует полностью менять гардероб. Если бюджет ограничен, стилист советует сделать ставку всего на три вещи.

Первая – пальто. Причем не очередное бежевое, а двубортное или с поясом, в более выразительном оттенке: шоколадном, бордовом или синем.

Вторая – сапоги. В этом сезоне обувь действительно способна изменить весь образ. Массивные тракторные подошвы уступают место более изящным вытянутым силуэтам. Возвращаются облегающие ногу сапоги, но уже без экстремальной платформы и тонкой шпильки: актуальны невысокие устойчивые каблуки.

Третья вещь – фактурная. Это может быть кардиган или свитер средней вязки, бархатная или замшевая вещь. Такой предмет работает как быстрый способ обновить даже привычную базу.

В новом сезоне особенно интересно наблюдать за тем, какие элементы стилисты предлагают оставить в гардеробе, а от каких советуют отказаться. Вот что предлагает стилист:

Говорим салем! – пальто maxi, широким и прямым брюкам, жакетам с акцентом на плечи, юбкам миди и удлиненным жилетам.

"Важная новость для любителей смелых принтов: анималистика окончательно перешла в категорию базы. Леопард, зебра, питон и тигр теперь воспринимаются стилистами почти как нейтральные принты. Однако и здесь работает принцип меры, достаточно одного такого предмета в образе". Руслан Еримов

Ак Жол! гипертрофированному оверсайзу, тому самому, при котором вещь становится настолько огромной, что человек в ней буквально теряется. Туда же отправляются сложные многослойные образы "на все сразу" и чрезмерное количество декора.

Материал по теме Ретро-аксессуар снова вернулся в моду

Мода становится тактильной

Важная тенденция осени – возвращение к вещам, в которых хочется не только выглядеть, но и чувствовать фактуру.

"Особое место уже не первый сезон занимают вязаные, тканые, плетеные и так далее сложные ремесленные предметы как уважение к труду с эффектом экологичности. Сезон про тактильные вещи. Возвращаются бархат и вельвет: бархат дает эффект богемного шика, а костюмы и брюки из вельвета выглядят дорого даже при простом крое. Кожа и деним никуда не делись, дизайнеры предлагают играть на контрастах: сочетать невесомое кружево с плотной кожей. Менее очевидное, но очень рабочее – сочетание разных фактур внутри одного цвета: чтобы монохромный образ не казался скучным, соедините лаковую кожу, шелк, вельвет и фактурную вязку", – объясняет стилист Руслан Еримов.

Фото: сгенерировано с помощью ИИ

Материал по теме Хейли Бибер запустила новую модную "лихорадку": стилист показал главный тренд

Четыре простых приема, чтобы выглядеть актуально

Следовать моде буквально необязательно. Иногда достаточно нескольких точных решений.

Один трендовый предмет на образ . Красное пальто, серый свитер и джинсы – уже вполне современная комбинация. Не нужно добавлять к ней еще несколько очевидных трендов.

. Красное пальто, серый свитер и джинсы – уже вполне современная комбинация. Не нужно добавлять к ней еще несколько очевидных трендов. Обновляйте обувь и сумку . Это один из самых простых способов изменить впечатление от уже знакомого гардероба.

. Это один из самых простых способов изменить впечатление от уже знакомого гардероба. Следите за пропорциями. Короткий жакет с узкими брюками и маленькой сумкой может сделать силуэт плоским. Объемному верху нужен более узкий низ и наоборот.

Короткий жакет с узкими брюками и маленькой сумкой может сделать силуэт плоским. Объемному верху нужен более узкий низ и наоборот. Добавляйте цвет небольшими дозами. Винный, изумрудный или рубиновый оттенок в обуви способен оживить даже самый сдержанный образ.

Пожалуй, самое важное правило осени 2026 года заключается в том, что моде больше не нужно подчиняться буквально.

Дизайнер предупреждает, что слепо следовать трендам – уже само по себе антитренд. Не существует необходимости одновременно покупать красное пальто, юбку миди, сапоги определенного силуэта, анималистичный принт и бархатный жакет только потому, что все это оказалось в списке актуального.

"Антитренды сезона – не список запретов, а подсказка, куда движется стиль. Но если формулировать, чего лучше не делать: не тонуть в вещах на три размера больше, не собирать образ из трех трендов сразу и не бояться показаться скучной, необязательно следовать всем трендам, достаточно выбрать один, который отражает ваш стиль", – резюмирует дизайнер.

И, пожалуй, в этом и заключается главный урок осени 2026-го. Мода становится заметнее, но не требует кричать. Можно выбрать бордовое пальто, оставить привычные джинсы и добавить выразительные сапоги. Можно собрать спокойный шоколадный образ, но сыграть на сочетании шерсти, замши и вязки. Можно вообще отказаться от очевидного тренда и все равно выглядеть современно.