Осенний гардероб 2026: какие цвета, силуэты и вещи будут в тренде
После нескольких сезонов, когда в моде доминировали спокойные оттенки, минимализм и эстетика "тихой роскоши", дизайнеры делают шаг в сторону более выразительного стиля. На первый план выходят цвет, сильные силуэты, тактильные материалы и вещи с характером. О том, как лучше одеваться казахстанцам этой осенью, нам рассказал стилист, дизайнер одежды и обуви Руслан Еримов.
"Главное настроение сезона – цвет вернулся. После нескольких сезонов, где правили спокойные оттенки и минимализм, дизайнеры предлагают больше цвета, выразительных силуэтов и сложных фактур", – говорит дизайнер.
При этом речь не столько о конкретных оттенках, которые внезапно стали немодными, сколько об изменении самого подхода к гардеробу. На второй план отходит идея полностью собирать образ в бежево-серой гамме в духе "тихой роскоши". Теперь такой комплект может выглядеть не столько дорого, сколько просто незаметно.
Цвет становится главным акцентом
Осенью 2026-го цвет уверенно заявляет о себе. Один из главных фаворитов сезона – красный: от глубокого бургунди до алого и насыщенной вишни. Это тот самый "дофаминовый" цвет, который способен моментально изменить настроение даже самого лаконичного образа.
В компанию к нему входят:
- глубокий синий,
- шоколадный,
- теплый кэмел,
- лесной зеленый,
- мягкий сиреневый.
При этом привычная база никуда не исчезает: черный, серый и ваниль по-прежнему остаются универсальной основой гардероба.
"Отдельная история – сливочные, кофейные, "десертные" тона: они смягчают темную зимнюю палитру и работают как деликатный просвет в осенних цветах. Полезное правило: чем спокойнее тон, тем дороже должна быть фактура. Землистые и коричневые оттенки отлично смотрятся в шерсти, кашемире, твиде и замше", – говорит Руслан Еримов.
Именно фактура в новом сезоне становится способом сделать спокойный цвет выразительным. Коричневый кашемир, замша, шерсть, твид или фактурная вязка способны выглядеть гораздо интереснее, чем просто очередной нейтральный комплект.
Сезон сильной формы
Если у цвета есть право на эксперимент, то у силуэта – на характер. Ключевое слово осеннего сезона 2026 года – форма.
В моде остается "властный" силуэт с массивными плечами. Жакеты и пальто становятся архитектурнее, а привычный оверсайз уступает место более продуманным пропорциям.
Верхняя одежда особенно выразительна: дизайнеры предлагают двубортные строгие модели, прямые пальто maxi, приталенные силуэты "песочные часы" и пальто-халаты с поясом. Важными деталями становятся выразительные воротники и объемные капюшоны.
С брюками все так же определенно: в центре внимания прямые и широкие модели с четкой стрелкой. Узкие брюки возвращаются, но скорее в качестве практичной базы под сапоги.
Юбки получают не менее важную роль. Главная длина – миди, причем не только в повседневных образах, но и в строгих костюмных комплектах. Юбочный костюм становится полноценной альтернативой привычному брючному.
Еще один заметный элемент сезона – трикотажное платье-свитер. Для повседневного гардероба подойдут модели простого силуэта, а вечерние версии становятся более эффектными благодаря струящейся и блестящей пряже.
Что купить, если обновлять гардероб точечно
Модный сезон вовсе не требует полностью менять гардероб. Если бюджет ограничен, стилист советует сделать ставку всего на три вещи.
Первая – пальто. Причем не очередное бежевое, а двубортное или с поясом, в более выразительном оттенке: шоколадном, бордовом или синем.
Вторая – сапоги. В этом сезоне обувь действительно способна изменить весь образ. Массивные тракторные подошвы уступают место более изящным вытянутым силуэтам. Возвращаются облегающие ногу сапоги, но уже без экстремальной платформы и тонкой шпильки: актуальны невысокие устойчивые каблуки.
Третья вещь – фактурная. Это может быть кардиган или свитер средней вязки, бархатная или замшевая вещь. Такой предмет работает как быстрый способ обновить даже привычную базу.
В новом сезоне особенно интересно наблюдать за тем, какие элементы стилисты предлагают оставить в гардеробе, а от каких советуют отказаться. Вот что предлагает стилист:
Говорим салем! – пальто maxi, широким и прямым брюкам, жакетам с акцентом на плечи, юбкам миди и удлиненным жилетам.
"Важная новость для любителей смелых принтов: анималистика окончательно перешла в категорию базы. Леопард, зебра, питон и тигр теперь воспринимаются стилистами почти как нейтральные принты. Однако и здесь работает принцип меры, достаточно одного такого предмета в образе".Руслан Еримов
Ак Жол! гипертрофированному оверсайзу, тому самому, при котором вещь становится настолько огромной, что человек в ней буквально теряется. Туда же отправляются сложные многослойные образы "на все сразу" и чрезмерное количество декора.
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Мода становится тактильной
Важная тенденция осени – возвращение к вещам, в которых хочется не только выглядеть, но и чувствовать фактуру.
"Особое место уже не первый сезон занимают вязаные, тканые, плетеные и так далее сложные ремесленные предметы как уважение к труду с эффектом экологичности. Сезон про тактильные вещи. Возвращаются бархат и вельвет: бархат дает эффект богемного шика, а костюмы и брюки из вельвета выглядят дорого даже при простом крое. Кожа и деним никуда не делись, дизайнеры предлагают играть на контрастах: сочетать невесомое кружево с плотной кожей. Менее очевидное, но очень рабочее – сочетание разных фактур внутри одного цвета: чтобы монохромный образ не казался скучным, соедините лаковую кожу, шелк, вельвет и фактурную вязку", – объясняет стилист Руслан Еримов.
Четыре простых приема, чтобы выглядеть актуально
Следовать моде буквально необязательно. Иногда достаточно нескольких точных решений.
- Один трендовый предмет на образ. Красное пальто, серый свитер и джинсы – уже вполне современная комбинация. Не нужно добавлять к ней еще несколько очевидных трендов.
- Обновляйте обувь и сумку. Это один из самых простых способов изменить впечатление от уже знакомого гардероба.
- Следите за пропорциями. Короткий жакет с узкими брюками и маленькой сумкой может сделать силуэт плоским. Объемному верху нужен более узкий низ и наоборот.
- Добавляйте цвет небольшими дозами. Винный, изумрудный или рубиновый оттенок в обуви способен оживить даже самый сдержанный образ.
Пожалуй, самое важное правило осени 2026 года заключается в том, что моде больше не нужно подчиняться буквально.
Дизайнер предупреждает, что слепо следовать трендам – уже само по себе антитренд. Не существует необходимости одновременно покупать красное пальто, юбку миди, сапоги определенного силуэта, анималистичный принт и бархатный жакет только потому, что все это оказалось в списке актуального.
"Антитренды сезона – не список запретов, а подсказка, куда движется стиль. Но если формулировать, чего лучше не делать: не тонуть в вещах на три размера больше, не собирать образ из трех трендов сразу и не бояться показаться скучной, необязательно следовать всем трендам, достаточно выбрать один, который отражает ваш стиль", – резюмирует дизайнер.
И, пожалуй, в этом и заключается главный урок осени 2026-го. Мода становится заметнее, но не требует кричать. Можно выбрать бордовое пальто, оставить привычные джинсы и добавить выразительные сапоги. Можно собрать спокойный шоколадный образ, но сыграть на сочетании шерсти, замши и вязки. Можно вообще отказаться от очевидного тренда и все равно выглядеть современно.