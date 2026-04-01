Советы

Врач раскрыла правду о популярном мифе о волосах

совет врача, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2026 06:43 Фото: freepik
Врач-косметолог Оксана Чащина развеяла миф о том, что на качество волос якобы может повлиять материал наволочки, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Газетой.Ru" она рассказала, что на состояние волос скорее влияет "общее здоровье, отсутствие воспалений, баланс нутриентов".

"Шелковые наволочки – это маркетинговый ход. Нет научных данных, что ткань наволочки может существенно повлиять на структуру, рост или качество волос", – заявила Чащина.

Она призвала больше уделять внимание белковому обмену, уровню витаминов и микроэлементов, а также своевременно обращаться к трихологу.

"Подбирать уход за волосами стоит индивидуально, учитывая тип кожи головы и текущее состояние локонов. Необходимо ориентироваться на рекомендации трихолога или грамотного специалиста: домашний уход должен быть подобран персонально, чтобы не усугубить существующие проблемы", – добавила специалист.

Кроме того, эксперт уточнила, что лучше обратить внимание на гигиену и комфорт – регулярно стирать наволочки с использованием гипоаллергенных средств.

Ранее сообщалось, как не поседеть раньше времени.

