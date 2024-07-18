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Сколько сладкого можно есть в день

Сколько сладкого можно есть в день , фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2024 22:10 Фото: freepik
Ежедневно употребляя сладкое многие не задумываются о допустимой норме. Однако диетологи настоятельно рекомендуют ограничивать употребление кондитерских изделий, а также учитывать содержание сахара в напитках, десертах и йогуртах. Сколько сахара можно есть в день – в материале Zakon.kz.

Рекомендации по потреблению сладкого варьируются в зависимости от возраста, пола и общего образа жизни. Всемирная организация здравоохранения рекомендует взрослым и детям сократить ежедневное потребление свободных сахаров до менее чем 10% от своего суммарного энергопотребления. 

Для взрослого человека, потребляющего в среднем 2 тыс. калорий в день, это составляет около 50 граммов или 12 чайных ложек сахара. Однако лучше стремиться к более низкому уровню – до 25 гр. – шесть чайных ложек в день, такая норма принесет дополнительную пользу для здоровья.

Чтобы понять, сколько сладкого можно есть в день и сколько сахара содержится в продуктах, разберем пример допустимой суточной нормы.

  • Печенье – 10 гр.
  • Конфета – 10 гр.
  • Кусочек торта – 10-15 гр.
  • Рожок мороженого – 20 гр.

Перед употреблением йогуртов и сладких творожков также следует учитывать содержание сахара, в них оно может достигать до 100 г. Поэтому то, что йогурты и творожки полезны, чаще всего является мифом, поскольку все зависит от содержания в них сахара.

Сладкое может быть частью сбалансированного рациона, однако важно контролировать его потребление. Основное внимание следует уделять качеству питания и выбирать более здоровые альтернативы, чтобы поддерживать хорошее самочувствие и предотвращать избыточный вес.

Ранее российский эндокринолог Галина Смирнова опровергла распространенные мифы о вреде сахара.

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