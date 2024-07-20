Феномен "гангри": почему мы злимся, когда голодные

Врачи рассказали, по какой причине у людей без еды портится настроение. Оказывается, в организме запускаются химические процессы, которые провоцируют агрессию, сообщает Zakon.kz.

Почему мужчины злые, когда голодные, свойственно ли это явление женщинам и возможно ли влюбить в себя с помощью еды, рассказали "Известиям" гастроэнтеролог-диетолог Эльвира Белева и психиатр-сексолог Алексей Вилков.

Оказывается, феномен, при котором голодные люди становятся раздражительными или злыми, часто именуют понятием "гангри" (от англ. hungry – "голодный" и angry – "злой").

"Основной причиной, по которой "пустой желудок" может вызвать резкую смену настроения, является понижение уровня глюкозы в крови, а она – основной источник энергии для организма. Это приводит к снижению способности контролировать раздражительность и гнев", – комментирует врач.

В ответ на это тело высвобождает гормоны стресса адреналин и кортизол, чтобы увеличить количество доступной глюкозы в крови. Эти гормоны, в свою очередь, способствуют возникновению агрессивности и раздражительности.

С точки зрения физиологии, прием пищи – это базовая потребность, подчеркивает Алексей Вилков. И если эта потребность не удовлетворяется или человек находится в поиске пищи, то возникают эмоциональная нестабильность с колебаниями настроения и раздражительность.

Еще один компонент, играющий роль в появлении агрессии из-за голода, – нейропептид Y. Это биологически активное соединение производится в мозге и связано со стимулированием аппетита.

"Уровни нейропептида Y повышаются при голодании, он также связан с агрессивным поведением, что опять же объясняет, почему некоторые люди становятся злыми, если вовремя не поели", – говорит Белева.

Вилков поясняет, что эмоциональные колебания при чувстве голода свойственны всем, независимо от пола. Причем женщины даже чаще испытывают такие перепады, поскольку среди них больше тех, кто следит за своим весом, сидит на различных диетах либо имеет признаки пищевой зависимости. В таких случаях вынужденный отказ от любимой еды либо ограничения в калориях обычно переживаются наиболее болезненно и особенно сильно влияют на настроение.

При этом психиатр отмечает, что поговорка о том, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок, не такая уж и шутка.

"Тут в большей степени имеет значение не еда, а внимание и забота, которыми сопровождается прием пищи. В плане психологии в выигрыше та женщина, которая создает уютную атмосферу, оказывает внимание и заботу, проявляет искренние чувства. И это является самым важным наряду с субъективным восприятием красоты", – говорит врач.

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