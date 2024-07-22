Специалисты рассказали, как защититься от инфекций в сезон отпусков

В "Роспотребнадзоре" объяснили, где можно подцепить заразу и дали простые рекомендации как этого можно избежать, сообщает Zakon.kz.

По информации ведомства, чаще всего инфекционные и паразитарные заболевания передаются через:

сырую воду;

недостаточно обработанные продукты питания;

кровососущих насекомых;

при контакте с больным человеком.

При планировании отдыха заранее уточняйте сведения об эпидемиологической ситуации в стране, где планируете провести свой отпуск.

В странах с экваториально-тропическим климатом широко распространены инфекционные заболевания, передающиеся комарами.

В целях профилактики:

используйте репелленты и москитные сетки;

носите светлую одежду, максимально закрывающую тело;

используйте кондиционер для проветривания помещений.

При планирование поездки ознакомьтесь с перечнем стран, при въезде в которые требуется наличие вакцинации. Так, при выезде в европейские страны следует быть привитым в первую очередь против кори, дифтерии, полиомиелита.

В "Роспотребнадзор" напомнили, чтобы избежать заражения четко следуйте правилам личной гигиены. В случае ухудшения состояния здоровья следует обратиться к врачу, обязательно сообщив ему о месте вашего путешествия.

Ранее спасатели напомнили о правилах безопасности в походах.