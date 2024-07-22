Специалисты рассказали, как защититься от инфекций в сезон отпусков
По информации ведомства, чаще всего инфекционные и паразитарные заболевания передаются через:
- сырую воду;
- недостаточно обработанные продукты питания;
- кровососущих насекомых;
- при контакте с больным человеком.
При планировании отдыха заранее уточняйте сведения об эпидемиологической ситуации в стране, где планируете провести свой отпуск.
В странах с экваториально-тропическим климатом широко распространены инфекционные заболевания, передающиеся комарами.
В целях профилактики:
- используйте репелленты и москитные сетки;
- носите светлую одежду, максимально закрывающую тело;
- используйте кондиционер для проветривания помещений.
При планирование поездки ознакомьтесь с перечнем стран, при въезде в которые требуется наличие вакцинации. Так, при выезде в европейские страны следует быть привитым в первую очередь против кори, дифтерии, полиомиелита.
В "Роспотребнадзор" напомнили, чтобы избежать заражения четко следуйте правилам личной гигиены. В случае ухудшения состояния здоровья следует обратиться к врачу, обязательно сообщив ему о месте вашего путешествия.
Ранее спасатели напомнили о правилах безопасности в походах.