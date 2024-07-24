10 идей для активных выходных с ребенком

Пока большинство детей наслаждаются каникулами, большинство взрослых заняты работой. Однако важно не количество совместно проведенного времени, а его качество. Zakon.kz делится интересными идеями для веселого летнего уик-энда.

Старые добрые игры: возродите классику и насладитесь игрой вместе с ребенком

Кому из взрослых порой не хочется вернуться в беззаботное детство? Хорошая новость! Пусть всего на денек, но это вполне реально! Тем более что это идеальный вариант выходных с ребенком, способный сплотить семью.

Вспомните все развлечения, которые скрашивали ваше свободное время, когда вы были помладше и развлекали сверстников до появления смартфонов с планшетами. Подойдут догонялки, казаки-разбойники, прыжки через резинку, "море волнуется раз", игры с мячом и прочие невинные забавы прошлого. Горизонт возможностей ограничен лишь вашей фантазией. Попробовав один раз, вы поймете: чадо можно развеселить и без всяких гаджетов.

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Пикник в парке: идеальное время для семейного отдыха на свежем воздухе

Если обычные прогулки на свежем воздухе кажутся скучноватыми, не поленитесь устроить для домочадцев пикник на природе. Главное – прихватить с собой уютный плед, любимые закуски, побольше питья (например, собственноручно приготовленный ароматный холодный чай) и одноразовую посуду.

Вдобавок такой формат позволяет совмещать приятное с полезным. Прочтите вместе сказку, а после обменяйтесь впечатлениями. Или организуйте пленэр с помощью заранее упакованных в сумку альбомов, фломастеров и карандашей. Посоревнуйтесь, кто из семейного подряда лучше справится с воплощением на бумаге окружающего пейзажа или увиденного цветка. Ну и, конечно, насладитесь в хорошей компании свежим воздухом и солнечным теплом.

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Обучение безопасности: основы знаков дорожного движения для малышей

Множество детских психологов ратуют за обучение в игровой форме. И не зря, ведь в этом случае нудная "зубрежка" превращается в увлекательный квест, пережить который вы можете вместе с дочками-сыночками.

Как вам, допустим, перспектива во время прогулки по городу легко и весело донести до малыша правила дорожного движения? Объясните значения каждого сигнала светофора, растолкуйте, о чем предупреждает тот или иной знак на пути. Расскажите, почему, даже передвигаясь по "зебре", следует сначала посмотреть в обе стороны. И будьте положительным примером: не позволяйте себе "вольностей" вроде перехода дороги на "красный", как бы ни торопились.

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Водные развлечения: плавание в бассейне или посещение аквапарка для всей семьи

Детвора зачастую без ума от водных аттракционов. Да и родители не прочь переждать зной, окунувшись в спасительную прохладу.

Но тут нужно быть настороже. Во-первых, позаботиться о здоровье, своем и отпрыска. С рекомендациями о том, как не подхватить инфекцию в бассейне, вы можете ознакомиться здесь.

Во-вторых, если ребенок пока не научился держаться на воде, заранее озадачьтесь выбором подходящего плавсредства.

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Поиски сокровищ: игра "В поисках клада" для увлекательного времяпрепровождения

Почувствовать себя самым настоящим пиратом, отправившимся на поиски сундука с сокровищами, ребенку поможет фантазия и капелька родительских усилий. Для такого дела можно даже обзавестись реквизитом, похожим на тот, что показан в приключенческих фильмах и мультфильмах. Впрочем, подойдет и обычная шкатулка. Наполните ее "драгоценностями" – сладостями и мелкими игрушками – и спрячьте в надежном месте. Нарисуйте пиратскую карту с указанием местонахождения клада. Усложните задачу: разделите схему на несколько кусочков, и пусть маленький "пират" находит фрагменты подсказок в разных локациях.

Кстати, чтобы сделать карту правдоподобной, достаточно вымочить бумагу в крепком чае или кофе и дать высохнуть. После – слегка подпалить края.

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Воздушные змеи: запуск для веселого времяпрепровождения

Если никогда в жизни не запускали воздушного змея, теплые деньки – самое время наверстать упущенное, заодно подарив дитю яркие воспоминания.

Змея нетрудно сделать и самостоятельно, обязательно включив в процесс маленького помощника. Но если время поджимает, в магазинах отыщутся весьма симпатичные образчики.

Найдите открытое пространство, без обилия деревьев и проводов, и отправляйте воздушного "гада" в полет. Только держите крепче, а то проворное летающее "животное" так и норовит "улизнуть" при порывах ветра.

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Творческое строительство: постройка замков из песка для творческой активности на пляже

Проводите семейный уик-энд на пляже? Попробуйте совместными усилиями построить замок из песка. Для этого потребуются воображение, влажный песок, возможно, формочки, украшения в виде ракушек и камушков и, само собой, хорошее настроение.

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Веселый почтальон: как превратить прогулку в увлекательное приключение

Как еще провести досуг с детьми? Представьте, что вы – почтальоны с крайне ответственной задачей: необходимо развести "посылки" родственникам и друзьям. Попросите главного "почтальона", а по совместительству дизайнера нарисовать открытки для всех адресатов. Пока кроха занят делом, обзвоните тех, кому хотите преподнести милые презенты, предупредите о скором визите и поинтересуйтесь, удобно ли им вас принять, будут ли они дома. Ответ положительный? Отправляйтесь на развозку.

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Творческие занятия: фотосессии, видеосъемки

Давно хотели пополнить запасы фотокарточек в альбомах? Пусть чадо побудет звездой подиумов и глянцевых разворотов. Позвольте начинающему "селебрити" примерить несколько любимых нарядов и продефилировать под музыку перед восхищенной публикой, а после сделайте живые кадры на память. Все должно быть как на настоящем показе.

Ребенка куда больше привлекает видеосъемка? Поиграйте в блогеров. Пусть он на камеру расскажет о любимой игрушке, книге, том, как провел день и т.д. Экспериментируйте.

Важно! Не принуждайте наследника, если он не хочет позировать или рассказывать истории, глядя в объектив. Не все дети любят фотографироваться и сниматься.

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Цирковые представления: посещение цирка для удивительных впечатлений

Простой вариант для выходных с детьми, при котором ничего не нужно выдумывать – достаточно купить билеты.

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А там уже развлечение ребятишек возьмут на себя сообразительные дрессированные звери, забавные клоуны, гуттаперчевые гимнасты и ловкие жонглеры.