От хрустальных мыльных пузырей до снежной крепости: чем занять ребенка в праздники

Зима не та пора, чтобы сидеть дома и скучать, когда все вокруг превращается в волшебную сказку. Особенно, если у взрослых выходные, а у детей каникулы. Zakon.kz поделится веселыми идеями времяпровождения в морозные дни.

Игра в снежки

Что если снова окунуться в детство и как в прошлом устроить битву со снежками? Веселье, безусловно, подарит отличное настроение и заряд энергии. Дети получат навыки попадать в цель. Главное, соблюдайте правила безопасности, в частности, не кидайте снег в лицо сопернику и следите за силой броска. Одежда для игры должна быть водонепроницаемой, удобной, обеспечивать максимальную подвижность. Будьте в перчатках и варежках, тогда забава окажется не только веселой, но и полезной.

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Творчество на свежем воздухе

На свежем воздухе можно наблюдать за творчеством, фантазией и талантами ребенка. Как же добрая традиция слепить снеговика? А может, построить снежную крепость или бункер? Особенно атмосферно будет заняться этим после снегопада и пока его не почистили. Ну а если вы хотите чего-то оригинального, то наполните шары или резиновые перчатки водой. В нее можно добавить цветы или окрасить воду, используя акварель или пищевую краску. Правда, для результата потребуется как минимум несколько часов. Если оставить работу на морозе, то образуются разноцветные фигурки. Ими можно украсить двор. Еще выходные можно сделать волшебными с помощью застывших на морозе мыльных пузырей. Если на улице холод от -7°C, то надутый мыльный пузырь у вас на глазах покроется ледяными узорами и превратится в хрустальный шар. Чем ниже температура, тем быстрее пузырь замерзнет.

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Катание на санках, ледянках и тюбингах

Зима – единственная возможность для казахстанцев покататься на природных горках. Это именно то развлечение, которое подарит немного волнения, острых ощущений и радости. Отыскать место для отдыха можно за городом, особенно там, где есть небольшие снежные заслоны и подножье гор. Главное – выбирайте безопасное место. Сейчас множество специальных зон и трасс, которые оборудованы и предлагают в аренду средства для катания, если у вас их нет.

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Коньки, лыжи и сноуборд

Следом сразу предложим захватывающее дух веселье – катание на коньках, лыжах и сноубордах. Для первой забавы в городах открыты бесплатные ледяные катки, лишь нужно знать, где они распложены. Алматинцам же и гостям города также обязательно стоит посетить легендарный высокогорный каток "Медеу", впечатляющий своими масштабами. Горнолыжный курорт "Шымбулак" относится к дорогим удовольствиям, однако однозначно подарит вам незабываемый активный отдых.

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Театр, цирк, музеи

В новогодние праздники и на каникулах театры, цирки и музеи представляют достаточно насыщенную программу для детей и их родителей. Позвольте своему ребенку душевно отдохнуть, духовно обогатиться и просто побывать в волшебной сказке. Спектакли, в которых "оживут" их любимые герои, позволят им поверить в то, что в жизни полно чудес. Ведь каждый из нас испытывает счастье при виде чего-то удивительного.

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Песочница, лепка и рисование

Тем, кто не любит холод, рекомендуем посетить творческие мастер-классы с детьми. Процесс расслабляет, наполняет энергией и позволяет раскрыть способности детей и взрослых. Например, лепка из глины, игра в песочнице, рисование или конструкторы. Все это доступно в развлекательных центрах.

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Мультфильмы в кинотеатрах

Современные дети в восторге от походов в кинотеатр. Поэтому смело берите билеты, попкорн, напитки и отправляйтесь в мир анимации. Сейчас как раз вышло много классных мультфильмов-новинок, таких как "Соник", "Муфаса: Король лев", "Моана 2", "Домовенок Кузя", "Три кота: Зимние каникулы".

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Антикафе

Если вы хотите уютную домашнюю обстановку, бегом в антикафе. Там можно вкусно поесть, свободно пообщаться, поиграть в настольные игры или видеоигры, почитать книги, послушать музыку. К тому же сюда многое можно взять с собой, например, перекус. Совместные игры помогают развитию доверительных отношений между ребенком и взрослым. Развивают такие качества, как умение работать в команде, стремление к победе, находчивость и смекалка.

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