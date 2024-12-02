Нацпарк "Бурабай" обратился к казахстанцам
Круглосуточные дежурства будут идти вплоть до новогодних праздников.
Администрация парка напоминает:
"Согласно ст. 381-1 Кодекса об Административных правонарушениях РК "Незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников, входящих в состав особо охраняемых природных территории – влекут штраф на физических лиц в размере 30 МРП, на должностных лиц субъектов малого предпринимательства или некоммерческих организаций – в размере 70 МРП, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 90 МРП, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 500 МРП, с конфискацией незаконно срубленных деревьев, транспортных средств и иных предметов нарушителя, явившихся орудием совершения указанных нарушений".
Кроме того, нарушителю придется выплатить ущерб за повреждение или уничтожение каждого дерева хвойных пород в в размере 15 МРП (на основании приказа МЭПР РК от 22.09.2023 года за № 265 "Об утверждении базовых ставок для исчисления размеров вреда, причиненного нарушением лесного законодательства РК").
Также отмечено, если размер нанесенного лесному фонду ущерба превышает 50 МРП, материалы передаются в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела.
В заключении казахстанцев призывают беречь лесные ресурсы и соблюдать установленные правила.
Такая же ситуация происходит в крупнейшем национальном парке Казахстана – Катон-Карагае.
Кроме того, ранее парк "Бурабай" выступил с важным заявлением к посетителям, любителям спортивной рыбалки, арендаторам и иным заинтересованным лицам. Согласно нему, парк с 26 ноября 2024 года начинает работать по новым тарифам.