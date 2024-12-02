Нацпарк "Бурабай" обратился к казахстанцам

C 1 декабря 2024 года лесные инспекторы Государственного национального природного парка (ГНПП) "Бурабай" переходят на усиленное патрулирование леса для пресечения фактов незаконной вырубки хвойных деревьев, сообщает Zakon.kz.

Круглосуточные дежурства будут идти вплоть до новогодних праздников.

Администрация парка напоминает:

"Согласно ст. 381-1 Кодекса об Административных правонарушениях РК "Незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников, входящих в состав особо охраняемых природных территории – влекут штраф на физических лиц в размере 30 МРП, на должностных лиц субъектов малого предпринимательства или некоммерческих организаций – в размере 70 МРП, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 90 МРП, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 500 МРП, с конфискацией незаконно срубленных деревьев, транспортных средств и иных предметов нарушителя, явившихся орудием совершения указанных нарушений".

Кроме того, нарушителю придется выплатить ущерб за повреждение или уничтожение каждого дерева хвойных пород в в размере 15 МРП (на основании приказа МЭПР РК от 22.09.2023 года за № 265 "Об утверждении базовых ставок для исчисления размеров вреда, причиненного нарушением лесного законодательства РК").

Также отмечено, если размер нанесенного лесному фонду ущерба превышает 50 МРП, материалы передаются в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела.

В заключении казахстанцев призывают беречь лесные ресурсы и соблюдать установленные правила.

Такая же ситуация происходит в крупнейшем национальном парке Казахстана – Катон-Карагае.

Кроме того, ранее парк "Бурабай" выступил с важным заявлением к посетителям, любителям спортивной рыбалки, арендаторам и иным заинтересованным лицам. Согласно нему, парк с 26 ноября 2024 года начинает работать по новым тарифам.