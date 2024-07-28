Что такое ретроградный Меркурий и стоит ли списывать на него неудачи

Благодаря популярности гороскопов многие слышали о ретроградном Меркурий. О том, как он влияет на людей и почему стоит его опасаться, рассказала российский астролог Анна Ушакова, сообщает Zakon.kz.

В беседе с РИА "Новости" эксперт пояснила, что у каждой планеты Солнечной системы есть два вида движения – директное и ретроградное. Первое – это обычный ход небесного тела, когда оно следует в привычном направлении, по своей траектории и не пытается "сбиться" с пути. А вот ретроградным движением планет в астрологии называется явление, когда небесное тело начинает идти назад. На самом деле этого, конечно, не происходит. Просто планета в определенный период движется вокруг Солнца по другой траектории и с другой скоростью. С Земли же кажется, что она пошла обратно – создается оптическая иллюзия.

"Меркурий – планета, отвечающая за информацию, знания, контакты, продажи, документы, общение, связь, интернет, транспорт, технику и гаджеты. Во время ретрограда именно эти сферы жизни находятся под прицелом, и Меркурий может принести неудачи скорее в бытовых делах", – говорит астролог.

Однако зачастую во время ретроградного Меркурия люди, по мнению специалиста, винят планету во всем, хотя в глобальном смысле она не является причиной серьезных проблем в жизни человека.

Астролог предупреждает, что в 2024 году человечество еще два раза столкнется с ретроградным Меркурием:

5 августа – 28 августа;

26 ноября – 15 декабря.

"У большинства это влияние будет незаметным. А вот если в натальной карте человека Меркурий управляет важными сферами жизни, например, карьерой, то он может навести суматоху в работе. Кроме того, есть люди, которые изначально родились в период ретроградного Меркурия. В такие периоды для них, наоборот, любые начинания с документами, учебой, общением и покупками будут дополнительно поддержаны удачей", – говорит Ушакова.

Она советует в период ретромеркурия не предпринимать никакой чрезмерной активности. Начинания могут оказаться бессмысленными, а то и вредными. Не рекомендуется планировать оформление серьезных документов и сделок, а если приходится их совершать, то стоит внимательно перепроверять информацию, делать резервные копии проектов, дублировать важные данные.

"Также важно внимательно относиться к расписанию транспорта. Если планируется перелет в период ретромеркурия, то имеется большая вероятность задержек, переносов рейса или какой-либо путаницы. Не нужно планировать важных продаж и покупок, поскольку есть риск, что процесс будет усложнен или затянут. Однако, если, например, квартира давно не продается, то в ретромеркурий процедура ускорится", – говорит Ушакова.

Ее коллега, Виктория Кременскова, объясняет, что в этот период часто возвращаются те люди, с которыми закончены отношения: бывшая "половинка", друзья, старые знакомые. Если есть желание возобновить общение, то это самый подходящий момент. Также в период ретроградного меркурия можно сделать все дела, которые накопились, и возвратиться к старым проектам, все, что было не закончено, с легкостью завершится.

"Тем не менее, я считаю, что ретроградный Меркурий – это излишне распиаренное явление и опасаться его точно не стоит. Не так он страшен. Лично я в своем прогнозе не слежу за ним и планы под него не подстраиваю", – пояснила Кременскова.

По мнению астрологов, влияние ретроградного Меркурия в 2024 году в основном распространится на тех, кто родился под зодиакальными созвездиями Овнов, Дев, Львов и Стрельцов.

Второй период ретроградности, который указан с 5 и по 28 августа, продлится примерно 23 дня. Больше всего это событие повлияет на тех, кто родился в последней декаде знака Льва и в самом начале знака Девы.

Большую часть времени ретромеркурий будет во Льве, в этот период Солнце будет находиться там же, что делает особенный акцент на знаке. Это означает, что могут происходить какие-то яркие события, поездки на отдых. Учитывая то, что август – время отпусков, в период ретроградности Меркурия лучше посетить старых знакомых или места, в которых уже были. А вот в новых локациях могут ожидать разочарования, непонимание либо проблемы с логистикой, билетами, информацией. Это хорошее время для того, чтобы демонстрировать свои умственные способности, оно также благоприятно для гастролей, выступлений.

Третья петля ретроградности Меркурия будет происходить с 26 ноября по 15 декабря 2024 года, когда он пойдет по знаку Стрелец. Больше всех на нее будут реагировать именно Стрельцы, хотя часто представители других знаков ощущают его влияние не менее сильно.

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