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Почему подчиненных нужно и важно хвалить

Почему подчиненных нужно чаще хвалить, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2024 12:48 Фото: pxhere
Российский клинический психолог Майя Андрияничева дала несколько рекомендаций руководителям. Они касаются того, как правильно хвалить и критиковать подчиненных. Эксперт отметила, что метод "кнута" утратил актуальность, сообщает Zakon.kz.

Почему важно хвалить сотрудников

По словам специалиста, с сотрудниками важно выстраивать конструктивный диалог, в котором подчиненный не боится руководителя, а чувствует его поддержку и опору.

Каждому работнику важно понимать, что он делает свою работу не впустую. Для этого нужно отслеживать результаты и говорить о них сотрудникам.

"К сожалению, в трудовом процессе могут не отслеживаться хорошо сделанные вещи, но как только сотрудник ошибается, руководство это сразу замечает и использует метод "кнута". У подчиненных формируется ощущение, что как будто бы всегда от руководителя можно услышать только что-то негативное. Здесь важно достигнуть баланса".Майя Андрияничева

Как правильно хвалить и критиковать

"Кнут" был эффективным только в период крепостного права, когда у людей не было выбора и возможности уйти. Соответственно, люди вынуждены были выполнять те приказы, которые им давали. Если руководителю необходимо проработать некоторые действия сотрудника, то важно обсудить конкретные вещи, которые не устраивают в работе. Не стоит говорить обобщенно, что "сотрудники делают все не так". Каждый из нас ошибается, но всему можно научиться".Майя Андрияничева

При хвалении, как сказано в публикации издания "Тульская служба новостей", также важно учитывать принцип психологии и не делать это оценочно и обобщенно.

Также клинический психолог уточнила, что в мотивации сотрудников важно использовать не только методы похвалы, но и подкреплять хорошую работу денежной премией. С таким руководителем захочется работать дальше, а не подыскивать другое место.

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