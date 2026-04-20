Почему важно заранее копить на собственные похороны

Клинический психолог Яна Булаева заявила, что откладывать деньги на собственные похороны – это нормальная и психологически зрелая практика, сообщает Zakon.kz.

Об этом психолог рассказала в беседе с НСН. По ее словам, подобный подход свидетельствует о принятии естественных этапов жизни и ответственности за свое будущее.

"Смерть – это тоже часть нашей жизни, нормально брать ответственность за жизнь и за смерть. Если мы посмотрим на пенсионеров, они очень любят покупать что-то для захоронения. Это означает, что они адекватно относятся к смерти и своему старению", – высказалась она.

При этом отмечается, что, несмотря на распространенную среди пожилых людей привычку готовиться к погребению, системное финансовое планирование в этой сфере встречается редко.

Член комиссии по профессиональной квалификации в похоронном деле Антон Авдеев подчеркнул, что большинство людей все же не учитывают такие расходы заранее.

"Чаще всего никто с финансовой точки зрения это не планирует", – пояснил он.

