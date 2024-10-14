Смертельные болезни: что важно учесть владельцам британцев и мейн-кунов

Диеты и правильное питание необходимы не только для человека. Для некоторых наиболее распространенных пород специалисты разработали программу питания с учетом их особенностей. Оптимальный вариант для персов, мейн-кунов и сфинксов – кормить их специальным готовым кормом, сообщает Zakon.kz.

Эксперты выделяют пять пород, требующих особого внимания к режиму кормления и содержимому миски.

Сиамская

Представители этой породы часто страдают воспалительными заболеваниями кишечника. Им требуется специальный сбалансированный рацион. Лучшая еда для сиамской кошки – богатая белком и мясная. У них хороший аппетит, и они могут просить еду несколько раз в день. Владельцу нельзя поддаваться искушению снова и снова кормить питомца.

Сиамские кошки могут страдать от проблем, связанных с желудочно-кишечным трактом, неправильное питание может вызвать отравление, рвоту, диарею.

Британская короткошерстная

Представители этой породы склонны к набору лишнего веса, что может привести к ожирению и развитию диабета и проблемам с сердцем.

Для них характерны два наиболее распространенных типа заболеваний сердца:

гипертрофическая кардиомиопатия – утолщение сердечной мышцы, это состояние часто является следствием сверхактивной щитовидной железы. Оно также чаще встречается у старых и тучных кошек;

дилатационная кардиомиопатия – это состояние вызвано дефицитом таурина.

В числе первых признаков, на которые следует обратить внимание: быстрое дыхание и плохой аппетит.

Сфинкс

Лучшая диета для сфинксов – рацион с высоким содержанием белка и калорий и низким содержанием углеводов. Неправильное питание отразится на качестве их кожи, а избыточное выделение жира приведет к дискомфорту и другим проблемам с кожей.

Кошки породы сфинкс склонны к синдрому раздраженного кишечника (воспалительное заболевание кишечника у кошек), поэтому важно внимательно следить за их рационом и тем, как они ходят в туалет.

Мейн-кун

Мейн-кунам требуется сбалансированная смесь жиров и углеводов. Ищите корм для кошек, содержащий полезные жиры, такие как омега-3 жирные кислоты, которые поддерживают здоровье суставов и способствуют блестящей шерсти.

Представителям породы, как отмечено в публикации РБК Life, также полезно включение в рацион определенных витаминов и минералов.

Мейн-куны склонны к сердечным заболеваниям, поэтому крайне важно выбирать корм для кошек, содержащий достаточно таурина – незаменимой для здоровья сердца аминокислоты. В корме также должны быть антиоксиданты.

Персидская

Рационы для них часто содержат рыбий жир и L-тирозин. Они также брахицефалы, то есть имеют плоские морды. Это означает, что им трудно подбирать мелкие кусочки корма и они склонны к заболеваниям зубов. Специфические для этой породы кусочки корма имеют форму, облегчающую их поедание.

Персидские кошки также гораздо чаще, чем другие породы, подвержены образованию камней в мочевом пузыре.

Их рацион должен включать микроэлементы и минералы, направленные на поддержание здоровья мочевого пузыря и предотвращение образования кристаллов в моче.

Ранее специалисты рассказали, как сделать жизнь возрастного питомца комфортнее. По их данным, для любой кошки, а стареющей тем более, нужно подобрать правильную диету, обеспечить ветеринарную помощь и достойные условия содержания.

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