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Что будет, если съесть малину с червяком

Что будет, если съесть малину вместе с червем, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2024 09:41 Фото: рixabay
Гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, опасно ли, если случайно вместе с малиной съесть червя, сообщает Zakon.kz.

Ни для кого не секрет, что в малине частенько встречается живность в виде желтоватых личинок. И хотим мы того или нет, но все же случалось съедать ягоду вместе с ними, особенно, если употреблять ее прямо с куста. И, как заверила Кашух, беспокоиться по этому поводу не стоит – червяки не опасны для здоровья и даже снабжают организм белком и витаминами.

Малинный жук откладывает яйца прямо в бутоны цветка и его потомство рождается уже внутри ягоды. Обнаружить личинки не просто, для этого нужно разломить малину на маленькие кусочки и внимательно их изучить. А этим мало кому захочется заниматься.

Эксперт отмечает, что никаких болезней или яда личинки жука не переносят, а их присутствие в покупной ягоде даже говорит об отсутствии следов пестицидов.

"Конечно, это не значит, что малину надо есть с червяками. Пользы или существенного вреда от этих насекомых нет, как и строгих диетических рекомендаций на этот счет. Если такая "приправа" смущает едока, можно залить ягоды водой, дождаться, пока насекомые всплывут, и слить ее вместе с ними", – приводит слова Екатерины Кашух Life.ru.

Ранее мы рассказывали о том, опасно ли есть арбуз вместе с косточками.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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