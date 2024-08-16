Что будет, если съесть малину с червяком

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, опасно ли, если случайно вместе с малиной съесть червя, сообщает Zakon.kz.

Ни для кого не секрет, что в малине частенько встречается живность в виде желтоватых личинок. И хотим мы того или нет, но все же случалось съедать ягоду вместе с ними, особенно, если употреблять ее прямо с куста. И, как заверила Кашух, беспокоиться по этому поводу не стоит – червяки не опасны для здоровья и даже снабжают организм белком и витаминами.

Малинный жук откладывает яйца прямо в бутоны цветка и его потомство рождается уже внутри ягоды. Обнаружить личинки не просто, для этого нужно разломить малину на маленькие кусочки и внимательно их изучить. А этим мало кому захочется заниматься.

Эксперт отмечает, что никаких болезней или яда личинки жука не переносят, а их присутствие в покупной ягоде даже говорит об отсутствии следов пестицидов.

"Конечно, это не значит, что малину надо есть с червяками. Пользы или существенного вреда от этих насекомых нет, как и строгих диетических рекомендаций на этот счет. Если такая "приправа" смущает едока, можно залить ягоды водой, дождаться, пока насекомые всплывут, и слить ее вместе с ними", – приводит слова Екатерины Кашух Life.ru.

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