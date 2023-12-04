ДЧС Алматинской области предупредил об опасности в горах

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Алматинской области сегодня, 4 декабря 2023 года, выступили с обращением к гражданам, туристам и отдыхающим, сообщает Zakon.kz.

ДЧС региона предупредил граждан, туристов и отдыхающих об угрозе схода лавин.

"В горах Алматинской области в период с 5 декабря по 8 декабря 2023 года сохраняется лавинная опасность. ДЧС убедительно просит граждан, туристов и отдыхающих не выходить на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода снежных лавин, а также соблюдать все меры безопасности и поведения в горной местности", – говорится в обращении.

По данным ведомства, на территории Алматинской области имеется 55 лавиноопасных участков, которые находятся в Енбекшиказахском, Талгарском и Карасайском районах по южному склону хребта гор Иле-Алатау.

"В основном сход снежных лавин происходит по причине повышения температурного фона и выпадения обильных осадков в виде дождя и снега", – добавили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

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