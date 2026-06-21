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Туризм

Путешественников предупредили об опасных схемах обмана в Китае

Китайская стена, Китай, туристы, фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2026 08:41 Фото: wikipedia
Китаист из России Ксения Разова предупредила о схемах обмана туристов, распространенных в Китае. Она перечислила самые опасные ситуации, сообщает Zakon.kz.

Как рассказала эксперт "Газете.Ru", в Китае редко пугают физически, но могут использовать усталость, незнание языка и доверие к человеку, который выглядит как помощник. Одной из частых схем обмана она назвала неофициальное такси у аэропортов и вокзалов.

Цена на такую поездку часто оказывается в несколько раз выше, поэтому эксперт советует пользоваться лицензированными такси или сервисами заказа, просить включить счетчик, брать чек и доставать багаж из багажника до оплаты.

Туристы часто берут юани наличными, и им могут дать сдачу фальшивыми купюрами или обмануть при обмене. При снятии наличных лучше пользоваться банкоматами надежных банков и носить купюры разного номинала.

Кроме того, продолжила эксперт, туриста могут обмануть при использовании QR-кода, который ведет на сомнительный сайт. Разова рекомендует не сканировать случайные наклейки, особенно наклеенные поверх старого кода.

"Самое опасное слово для туриста – "срочно". Срочно отсканируйте, срочно оплатите. В нормальном месте у человека всегда есть время проверить, куда он попал", – объяснила китаист.

Еще одна опасность для туриста – поддельные сайты, которые берут деньги за заполнение электронной карты прибытия. Официальное заполнение бесплатно и доступно только через государственные каналы, приложение NIA 12367 или мини-программы WeChat и Alipay, обратила внимание она.

Особенно рискуют те, кто ищет форму через поисковик, а не через официальный ресурс.

Мошенники также могут звонить и писать от имени полиции, банка или посольства, требовать деньги якобы для решения дела. Нельзя отправлять документы, переводить деньги и переходить по ссылкам, а при сомнениях нужно завершить разговор и связаться с организацией через официальный сайт или позвонить в полицию по номеру 110.

Ранее МИД обратился со срочным объявлением к казахстанцам, планирующим отдых во Вьетнаме.

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Аксинья Титова
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