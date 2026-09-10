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Общество

Алматинцам сообщили хорошую новость о ценах на овощи

овощи, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2026 16:53 Фото: акимат Алматы
В Алматы стабилизируют цены на социально значимые продовольственные товары, в том числе на овощную продукцию, сообщает Zakon.kz.

Об этом 10 сентября 2026 года рассказали в городском акимате.

"В рамках договора о стабилизации, заключенного между АО "СПК "Алматы" и торговой сетью Magnum Cash&Carry, с 1 сентября 2026 года в городе осуществляется реализация овощей по фиксированным ценам. Механизм будет действовать до 30 апреля 2027 года", – говорится в сообщении.

В запасах на продажу – 9 920 тонн овощей, в том числе 4 960 тонн картофеля, 1 760 тонн моркови, 2 000 тонн лука и 1 200 тонн капусты.

Предельная цена за килограмм картофеля сейчас составляет 214 тенге, моркови – 208 тенге, лука – 139 тенге, капусты – 118 тенге.

"Предельные цены пересматриваются каждые две недели", – добавили в акимате.

Zakon.kz ранее рассказал, где в Казахстане можно дешевле всего поесть. Рестораны в Алматы оказались подороже, чем в Астане или Шымкенте. Но цены на фастфуд в городах примерно на одном уровне.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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