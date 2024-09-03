Поклонникам больших кошек: оцените свои возможности здраво

Саузи, саванна и мэйн-кун названы в числе самых больших домашних кошек в мире. Они становятся очень популярными. Их отличают не только выдающиеся размеры, но и особая элегантность, сообщает Zakon.kz.

Специалисты уточняют, что они поддаются дрессуре и хорошо ладят с маленькими детьми. Но, принимая решение завести такого питомца надо учитывать, что большому животному будет не очень комфортно в маленькой городской квартире.

"Оценить свои возможности здраво", – советуют эксперты.

РБК Life собрал десять пород крупных кошек.

Саванна

Это гибрид домашней кошки и сервала (африканской дикой кошки среднего размера) с отчетливо большими ушами.

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Вес саванны от 7 до 15 кг. Эти питомцы очень любопытные, напористые и активные, они нуждаются в постоянной коммуникации как с другими кошками, так и с людьми.

Чаузи

Порода чаузи считается достаточно редкой. Ее представители сильные и крупные, могут весить до 10 –15 кг. Они энергичны, благородны и преданны, но ценят независимость и не любят, когда ими пытаются руководить.

Эти кошки родом из Древнего Египта, даже лежат, как Сфинкс.

Мейн-кун

Мускулистые кошки, похожие на рысь, которые вполне могут заменить собаку. Они любят прогулки и подвижные игры, и по размерам не уступают многим породам собак: взрослый мейн-кун весит 9–12 кг.

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Несмотря на внушительные размеры, мейн-куны – очень миролюбивые домашние питомцы. Они не будут конфликтовать с другими животными из-за еды или внимания хозяина, легко поддаются дрессировке и не любят оставаться в одиночестве.

Сибирская кошка

Статные красивые сибирские кошки отличаются уникальной "водонепроницаемой" мягкой шерстью с очень густым подшерстком и миловидной мордочкой с овальными, чуть раскосыми глазами. Сибирские относятся к лесным породам крупного размера с мощным мускулистым телом. Кошки весят в среднем от 4 кг, коты – не менее 6 кг. Бывает, вес самца доходит до 12 кг.

Фото: Zakon.kz

Этот вид хорошо ладит с детьми и другими питомцами, любит участвовать в делах семьи.

Курильский бобтейл

Родиной курильских бобтейлов считаются Сахалин, Камчатка и Курильские острова. У представителей этой породы самцы, как правило, заметно крупнее самок. Самцы весят от 6 до 10 кг, тогда как вес самок составляет около 4-6 кг. Часто такой питомец привязывается к какому-то одному члену семьи. Выбирают наиболее близкого себе по духу человека и считает его авторитетом, причем не всегда этот тот, кто его кормит. В то же время кошки самодостаточны и не будут страдать в одиночестве.

Турецкий ван

Представители породы турецкий ван – крупные питомцы с мягкой полудлинной шерстью, по структуре напоминающей кашемир. Они стали известны относительно недавно, но уже имеют немало преданных поклонников. Их еще называют ванские кошки, поскольку они являются аборигенными обитателями окрестностей озера Ван, расположенного в Турции.

Турецкие ваны легко уживаются с другими домашними питомцами, хотя часто стремятся занять доминирующее положение.

Норвежская лесная кошка

Это крупная кошка весом 5-8 кг, с длинным мускулистым телом, которой нужна постоянная физическая активность и большая веселая компания. Норвежская лесная хорошо ладит с окружающими и всегда находит, чем занять своих хозяев. Неприхотливость и спокойный характер норвежцев делают их отличным другом и для детей, и взрослых.

Бенгальская кошка

На первый взгляд трудно поверить, что бенгальская кошка – большая домашняя, а не дикая. Благодаря атлетическому телу и уникальной узорчатой шерсти бенгальская порода кошек выглядит так, будто она вышла из джунглей. Но это очень дружелюбная порода, которая любит играть и лазить весь день. Питомцы могут поладить не только с людьми любых возрастов, но и с другими домашним животными.

Британская короткошерстная

Британские короткошерстные могут вырасти до 8 кг. Эти обаятельные "плюшевые" кошки самодостаточные, но в то же время отлично ладят со своими хозяевами и охотно идут на контакт. У британца массивное приземистое тело, круглая голова и круглые глаза.

Фото: Zakon.kz

Они ласковые, но при этом не назойливые, хотя сильно привязываются к хозяевам и к дому, в котором живут, и не любят перемен. У этой породы крепкое здоровье, а продолжительность жизни – 10-15 лет.

Шартрез

Картезианская кошка, или шартрез, – порода, известная большими выразительными глазами желтого или оранжевого цвета. Вес шартреза может достигать 7 кг. Это спокойный и нежный питомец, который будет всюду следовать за хозяином.

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