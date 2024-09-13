Позитивные тенденции: гороскоп на 14 сентября

Астрологи составили очередной прогноз для представителей всех знаков зодиака. Для некоторых 14 сентября из них будет ощутимо влияние позитивных тенденций, сообщает Zakon.kz.

Овен

Влияние позитивных тенденций сегодня будет сильным, и день сложится удачно, если вы сами не станете создавать проблемы себе и другим. Помните, что простые решения тоже бывают верными, и иногда стоит довольствоваться теми ответами, которые лежат на поверхности, а не копать слишком глубоко. У Овнов вероятны успехи в учебе. Хорошо даются даже те дисциплины, которые прежде казались сложными.

Телец

Начало дня отлично подходит Тельцам для важных разговоров. Вторая половина дня проходит гораздо спокойнее. Она подходит для того, чтобы сосредоточиться на привычных делах, навести в них порядок, завершить начатое раньше. Вас отличает завидная трудоспособность.



Близнецы

Сегодня у Близнецов может выходить из строя мелкая бытовая техника. Досадно, что происходит это именно тогда, когда вы в ней особенно нуждаетесь. Будут и приятные моменты. Особенно заметно влияние позитивных тенденций в сфере личных отношений. Легко договориться об общих планах на будущее. Не исключены романтические сюрпризы.

Рак

Неоднозначный день, но точно не такой плохой, как может показаться с утра. Влияние позитивных тенденций усиливается со временем, во второй половине дня вы сможете осуществить какие-то старые замыслы, исправить ошибки, допущенные раньше. Будет шанс познакомиться с людьми, о которых вы прежде слышали много хорошего.

Лев

Львам может быть трудно отказаться от давно сложившихся привычек. Это касается даже тех представителей знака, которые прекрасно понимают: гораздо лучше было бы действовать по-новому. Вряд ли удастся избежать семейных разногласий. Но вы отлично понимаете, что они возникают из-за пустяков, поэтому и серьезных конфликтов не допускаете.

Дева

У Дев не исключены разногласия с друзьями и другими близкими людьми. Им не всегда понятно, что вы делаете и почему, а пускаться в долгие объяснения вам совсем не хочется. Удается избежать открытого конфликта, но неприятный осадок может остаться у всех. Вечер принесет новости, которые поднимут настроение.

Весы

Весам придется сделать над собой усилие, чтобы не утратить самообладания, принять верное решение в неоднозначной ситуации. Вы часто заботитесь о чужом благополучии больше, чем о собственном. Вряд ли кто-то это оценит, а вот желающие злоупотребить вашей добротой найдутся. Помните: иногда лучше ответить на чью-то просьбу отказом, чем делать то, что может вам же и навредить.

Скорпион

На легкие победы Скорпионам лучше не рассчитывать. Забот будет больше, чем обычно. К привычным задачам, требующим решения, добавятся совершенно новые. Не забывайте об отдыхе. Иногда вам нужен лишь небольшой перерыв, чтобы восстановить силы. Небольшая прогулка, приятный разговор с близким человеком подарят заряд энергии.

Стрелец

Стрельцам важно избежать конфликтов в начале дня. Напряженные моменты в это время не исключены, найти общий язык с окружающими будет сложнее, чем обычно. Вторая половина дня будет более простой и благоприятной. Она подходит для самых разных дел, но самых значительных успехов вы добиваетесь там, где требуется творческий подход.

Козерог

День отличается напряженным эмоциональным фоном и может принести Козерогам массу переживаний, для которых не будет серьезных причин. Это, впрочем, не мешает вам принимать верные решения и находить кратчайший путь к цели. Но постоянные волнения отнимают массу сил, и уже в середине дня вы почувствуете, что неплохо было бы отдохнуть.

Водолей

Насыщенный плодотворный день. Если вы будете действовать правильно, то всего за несколько часов решите целый ряд сложных задач, найдете способ обезоружить недоброжелателей и заручиться поддержкой влиятельных людей. Вы быстро находите общий язык с близкими, часто понимаете их с полуслова. Сегодня хорошо обсуждать общие планы на будущее.

Рыбы

Беритесь за дела с самого утра: первая половина дня гораздо благоприятнее второй, и Рыбам стоит этим воспользоваться, чтобы решить важные вопросы, провести ответственные переговоры. Со временем эмоциональный фон становится напряженнее, вам все труднее сохранять равновесие и спокойно реагировать на незначительные, но досадные происшествия. Не спешите с решениями, касающимися денег.

Ранее китайский астролог Маргарита Богатова, опираясь на древнюю систему "Бацзы" ("Восемь иероглифов судьбы"), дала оптимистичный прогноз.