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Какие кошки самые добрые

Сфинкс кошки, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2024 10:19 Фото: pxhere
Кошки по своей природе – хищные животные. Но даже среди независимых и своенравных можно встретить породы с покладистым характером, которые не представляют жизнь без человека. К таким, как уверяют эксперты относятся: невская маскарадная, рэгдолл и русская голубая, сообщает Zakon.kz.

Топ-5 добрых пород кошек, которые любят контактировать с человеком и не проявляют агрессии.

Русская голубая кошка

Нежная и ласковая натура этой кошки сочетается со спокойным и уравновешенным характером. Питомцы этой породы не будут навязываться человеку, но в нужный момент с удовольствием примут ласку от хозяина.

Русская голубая кошка, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2024 10:19

Фото: pixabay

Специалисты отмечают, что характер русских голубых кошек очень мягок, они всегда прислушиваются к хозяину и обладают чувством такта.

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Сибирская кошка

Это прекрасный компаньон – добродушный, терпеливый, ненавязчивый и преданный. Тонко чувствует настроение владельца. Также эта кошка хорошо уживается с детьми и другими питомцами и любит участвовать в делах семьи. Они любят внимание и могут ходить за хозяином по пятам.

Сибирская кошка, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2024 10:19

Фото: pxhere

При этом они не навязчивы и довольно самостоятельны.

Невская маскарадная кошка

Невские маскарадные – дружелюбные кошки. Они привязываются к хозяевам и достаточно активны. Природная деликатность не мешает им быть игривыми и общительными. Главное, что представители породы не злопамятны и не склонны к мести.

кошка, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2024 10:19

Фото: pixabay

Благосклонно относятся к детям и не позволяют себе проявлять агрессию.

Сфинкс

Кошки этой породы очень сильно привязываются к хозяину. Они могут быть довольно шумными из-за своей привычки "поговорить". Как отмечено в публикации РБК Life, подзывать питомца этой породы не придется: они ласковые, сами придут и попросят внимания. Эта сердечность сохраняется в отношении детей и других животных.

Рэгдолл

Несмотря на свои внушительные размеры, эти кошки спокойные и тихие. Они довольно ленивы и малоподвижны, зато общительны. Ласковые и игривые кошки породы рэгдолл умеют найти подход к каждому. Они ладят с детьми, взрослыми и другими питомцами и любят узнавать новое.

Рэгдолл добрые кошки, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2024 10:19

Фото: pxhere

Ранее эксперты назвали основные причины ухода кошки из дома. По данным специалистов, стресс, недовольство хозяином, болезнь могут погнать животное прочь.

Также по этой ссылке можно узнать, какие породы кошек наименее подходят для семей с маленькими детьми.

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