Какие кошки самые добрые

Кошки по своей природе – хищные животные. Но даже среди независимых и своенравных можно встретить породы с покладистым характером, которые не представляют жизнь без человека. К таким, как уверяют эксперты относятся: невская маскарадная, рэгдолл и русская голубая, сообщает Zakon.kz.

Топ-5 добрых пород кошек, которые любят контактировать с человеком и не проявляют агрессии.

Русская голубая кошка

Нежная и ласковая натура этой кошки сочетается со спокойным и уравновешенным характером. Питомцы этой породы не будут навязываться человеку, но в нужный момент с удовольствием примут ласку от хозяина.

Фото: pixabay

Специалисты отмечают, что характер русских голубых кошек очень мягок, они всегда прислушиваются к хозяину и обладают чувством такта.

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Сибирская кошка

Это прекрасный компаньон – добродушный, терпеливый, ненавязчивый и преданный. Тонко чувствует настроение владельца. Также эта кошка хорошо уживается с детьми и другими питомцами и любит участвовать в делах семьи. Они любят внимание и могут ходить за хозяином по пятам.

Фото: pxhere

При этом они не навязчивы и довольно самостоятельны.

Невская маскарадная кошка

Невские маскарадные – дружелюбные кошки. Они привязываются к хозяевам и достаточно активны. Природная деликатность не мешает им быть игривыми и общительными. Главное, что представители породы не злопамятны и не склонны к мести.

Фото: pixabay

Благосклонно относятся к детям и не позволяют себе проявлять агрессию.

Сфинкс

Кошки этой породы очень сильно привязываются к хозяину. Они могут быть довольно шумными из-за своей привычки "поговорить". Как отмечено в публикации РБК Life, подзывать питомца этой породы не придется: они ласковые, сами придут и попросят внимания. Эта сердечность сохраняется в отношении детей и других животных.

Рэгдолл

Несмотря на свои внушительные размеры, эти кошки спокойные и тихие. Они довольно ленивы и малоподвижны, зато общительны. Ласковые и игривые кошки породы рэгдолл умеют найти подход к каждому. Они ладят с детьми, взрослыми и другими питомцами и любят узнавать новое.

Фото: pxhere

Ранее эксперты назвали основные причины ухода кошки из дома. По данным специалистов, стресс, недовольство хозяином, болезнь могут погнать животное прочь.

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