#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
505.53
593.44
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
505.53
593.44
6.34
Советы

Топ-5 редко болеющих пород собак перечислил ветеринар

Собаки, собака, бездомные животные, бездомные собаки, бродячие собаки, приют для бездомных животных, приют для животных, фото - Новости Zakon.kz от 04.01.2026 15:30 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Ветеринар из США Амир Анвари назвал пять пород собак, владельцы которых в среднем реже тратятся на медицинское обслуживание питомцев. По его словам, это важный фактор для тех, кто планирует завести собаку или взять ее из приюта, сообщает Zakon.kz.

Анвари, известный в TikTok под ником @amirthevet, регулярно делится советами по уходу за животными. Одно из его недавних видео вызвало оживленную дискуссию – ветеринар рассказал, какие породы обычно считаются самыми "экономичными" с точки зрения здоровья, пишет getsurrey.co.uk.

В список вошли:

  • джек-рассел-терьер,
  • грейхаунд,
  • австралийская пастушья собака,
  • бигль,
  • чихуахуа.

По словам ветеринара, бигли обладают широкой генетической базой, что снижает риск наследственных заболеваний. Джек-рассел-терьеры благодаря высокой активности, как правило, поддерживают хорошую физическую форму и реже сталкиваются с проблемами, связанными с ожирением.

Грейхаунды отличаются атлетическим телосложением и развитой мускулатурой, что положительно сказывается на общем состоянии здоровья. Похожие характеристики, по словам Анвари, наблюдаются и у рабочих пастушьих пород.

Австралийские пастушьи собаки известны своей продолжительной жизнью и нередко доживают до преклонного возраста, сохраняя хорошее здоровье большую часть жизни. Чихуахуа, как и другие мелкие породы, реже страдают от заболеваний суставов и костей, которые чаще встречаются у крупных собак.

Видео вызвало активное обсуждение. Некоторые пользователи отнеслись к списку с юмором, особенно к упоминанию чихуахуа. Другие поделились противоположным опытом, отметив, что тратили на лечение своих питомцев "тысячи".

Так, один из комментаторов заявил, что грейхаунды, по его наблюдениям, часто получают травмы. Другой написал, что его чихуахуа обошлась очень дорого в плане лечения. В то же время владельцы джек-рассел-терьеров и австралийских пастушьих собак в комментариях подтвердили, что медицинские расходы у них действительно минимальны.

Ранее собаки спасли жизнь потерявшимся в морозном лесу россиянам прямо перед Новым годом.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Неподходящие для дома породы собак перечислил ветеринар
09:37, 18 сентября 2024
Неподходящие для дома породы собак перечислил ветеринар
Топ-7 пород собак, которые будут защищать хозяина даже под угрозой смерти
10:05, 30 октября 2024
Топ-7 пород собак, которые будут защищать хозяина даже под угрозой смерти
Названы идеальные породы собак для квартир
01:13, 22 декабря 2024
Названы идеальные породы собак для квартир
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: