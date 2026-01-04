Топ-5 редко болеющих пород собак перечислил ветеринар

Ветеринар из США Амир Анвари назвал пять пород собак, владельцы которых в среднем реже тратятся на медицинское обслуживание питомцев. По его словам, это важный фактор для тех, кто планирует завести собаку или взять ее из приюта, сообщает Zakon.kz.

Анвари, известный в TikTok под ником @amirthevet, регулярно делится советами по уходу за животными. Одно из его недавних видео вызвало оживленную дискуссию – ветеринар рассказал, какие породы обычно считаются самыми "экономичными" с точки зрения здоровья, пишет getsurrey.co.uk.

В список вошли:

джек-рассел-терьер,

грейхаунд,

австралийская пастушья собака,

бигль,

чихуахуа.

По словам ветеринара, бигли обладают широкой генетической базой, что снижает риск наследственных заболеваний. Джек-рассел-терьеры благодаря высокой активности, как правило, поддерживают хорошую физическую форму и реже сталкиваются с проблемами, связанными с ожирением.

Грейхаунды отличаются атлетическим телосложением и развитой мускулатурой, что положительно сказывается на общем состоянии здоровья. Похожие характеристики, по словам Анвари, наблюдаются и у рабочих пастушьих пород.

Австралийские пастушьи собаки известны своей продолжительной жизнью и нередко доживают до преклонного возраста, сохраняя хорошее здоровье большую часть жизни. Чихуахуа, как и другие мелкие породы, реже страдают от заболеваний суставов и костей, которые чаще встречаются у крупных собак.

Видео вызвало активное обсуждение. Некоторые пользователи отнеслись к списку с юмором, особенно к упоминанию чихуахуа. Другие поделились противоположным опытом, отметив, что тратили на лечение своих питомцев "тысячи".

Так, один из комментаторов заявил, что грейхаунды, по его наблюдениям, часто получают травмы. Другой написал, что его чихуахуа обошлась очень дорого в плане лечения. В то же время владельцы джек-рассел-терьеров и австралийских пастушьих собак в комментариях подтвердили, что медицинские расходы у них действительно минимальны.

