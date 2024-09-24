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Какие породы собак могут разнести квартиру – кинолог

Какие породы собак могут разнести квартиру, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2024 05:18 Фото: pixabay
Российский кинолог дал полезные рекомендации по содержанию животных. Растущий щенок может перепортить немало вещей. Какие породы не годятся для содержания в квартире читайте на Zakon.kz.

По информации "Клопс", всех собак можно разделить на четыре условные категории.

  • К первой относятся представители пород, не приспособленных для содержания в малогабаритном жилье. Это крупные собаки: например, доги, волкодавы, среднеазиатские и кавказские овчарки.

"Им тяжело развернуться в однушках. Не нужно забывать и об антисанитарии: слюни, шерсть, грязь", — обратил внимание руководитель школы дрессировки Илья Фильшин.

Таким собакам, по словам Фильшина, нужна территория, где можно бегать. Идеальным вариантом станет частный дом с приусадебным участком.

  • Вторая категория – это условно приспособленные для проживания в квартирах боксеры, доберманы, колли, немецкие овчарки, риджбеки. Таких собак тоже лучше содержать в просторных домах, но при правильном воспитании и достаточных физических нагрузках они будут неплохо себя чувствовать и в многоэтажке.
  • Третья категория псов – более-менее адаптированная для содержания на небольшой территории.
"Например, немецкий пинчер или шелти. Но этим породам тоже нужны активные игры и постоянная подвижность", – уточнил кинолог.
  • Четвертую категорию составляют собаки, которые исторически выведены именно для проживания в комнатах: французские бульдоги, ши-тцу, тойтерьеры, корги. Симпатичные малыши неприхотливы и ладят со всей семьей, включая детей.

Практически все породы собак хорошо поддаются дрессировке, но есть и исключения. Как отметил Илья Фильшин, трудно обучаются и хуже всего взаимодействуют с людьми шарпеи и чау-чау.

При выборе собаки нужно учитывать не только ее размер, но и физические возможности будущего хозяина. Слабый или пожилой человек не сможет управлять собакой, он даже не удержит ее на поводке.

Людям в возрасте и ведущим малоактивный образ жизни не стоит заводить бельгийских овчарок. Они просто не совпадут по темпераменту, предупредил кинолог. А вот подвижным и спортивным подойдут активные породы собак, с ними можно запросто отправиться на пробежку или в поход.

Ранее неподходящие для дома породы собак перечислил ветеринар.

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