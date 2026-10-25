Продукты, которые помогут поддержать иммунитет осенью, назвала врач

В сезон простуд особое значение приобретает питание. Какие продукты стоит включить в рацион для поддержания иммунитета и на что обратить внимание при их выборе – читайте на Zakon.kz.

В сезон простуд поддержать иммунитет помогут продукты, богатые витаминами, минералами и антиоксидантами. Какие продукты стоит включить в рацион, рассказала "РИА Новости" главврач Европейского медицинского центра Розанна Гардашник.

По словам специалиста, особое внимание следует уделить продуктам с высоким содержанием витамина С. Среди них – клюква, шиповник, цитрусовые, квашеная капуста и чеснок.

"Последний продукт полезен еще и тем, что он содержит широкий спектр микро- и макроэлементов, среди них: калий, кальций, фосфор, витамины групп В и С, селен, марганец, йод и эфирные масла", – отметила врач.

Гардашник также рекомендует добавить в рацион шпинат, брокколи, печень и другие субпродукты. Они содержат альфа-липоевую кислоту, которая участвует в антиоксидантной защите организма.

Полезны в холодное время года имбирь, грецкие орехи и миндаль.

"Корень имбиря содержит антиоксидант гингерол и нормализует работу ЖКТ, от которой во многом зависит и нормальная работа иммунной системы", – пояснила специалист.

Кроме того, врач советует употреблять морскую рыбу, морепродукты, водоросли и йодированную соль. Содержащийся в них йод необходим для нормальной работы щитовидной железы, которая в том числе участвует в регуляции иммунных процессов и теплообмена.

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