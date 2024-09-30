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Что нужно отвечать на вопрос о количестве секс-партнеров – психолог

Что нужно отвечать на вопрос о количестве секс-партнеров, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2024 06:15 Фото: pixabay
Когда есть перспектива нового романа, перед вами может встать довольно сложный вопрос: стоит ли честно признаться потенциальному партнеру в том, сколько у вас было сексуальных партнеров до него. Приводим мнение психологов на Zakon.kz.

По информации журнала Psychologies, информация о сексуальном прошлом действительно может повлиять на желание нового знакомого завести с человеком роман. Об этом также предупреждают британские психологи, статья которых была опубликована в The Journal of Sex Research.

Исследователи попросили почти 200 человек оценить свое желание физической близости или длительных романтических отношений с гипотетическим партнером. При этом участников информировали о количестве предыдущих сексуальных контактов у этого человека, которые варьировались от нуля до 60 и более.

Так ученые выяснили, что привлекательность человека падает и когда у него слишком много, и когда у него слишком мало сексуального опыта.

Вопреки идеям о ценности целомудрия, люди с нулевым сексуальным опытом показались участникам обоего пола не слишком привлекательными. В то же время многих отпугнули и обладатели слишком бурного сексуального прошлого.

Выяснилось, что требуется золотая середина. Самыми идеальными партнерами показались те, у кого было прежде от одного до шести любовников. А когда их число достигало 9–11, привлекательность потенциальных партнеров начинала резко снижаться.

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