Правила ухода за кошкой старше 10 лет: это должен знать каждый хозяин

Специалисты рассказали, как сделать жизнь возрастного питомца комфортнее. По их данным, для любой кошки, а стареющей тем более, нужно подобрать правильную диету, обеспечить ветеринарную помощь и достойные условия содержания, сообщает Zakon.kz.

Если раньше считалось, что старые кошки – это те, кому "стукнуло" семь лет, то сейчас этот возраст сдвинулся до 10 лет.

Средняя продолжительность жизни кошки – 15 лет, но все чаще они переступают этот порог и живут до 20-25 лет. Конечно, многое зависит от генетики, но условия содержания более чем важны.

Условия содержания

Как облегчить жизнь пушистому:

чаще водить к ветеринару;

пересмотреть рацион (корм должен соответствовать возрасту, если зубы выпали или воспаляются десна, то кота нужно кормить мягким кормом или питанием для улучшения пищеварения);

кошачьи лежанки уже не стоит класть на высокие места (подоконник, полка шкафа), а чтобы коту с больными суставами легче было забраться на любимое кресло – поставьте к креслу небольшую лесенку или возвышенность, по которой котик постепенно может добраться до места;

лоток теперь нужен с низкими бортами, чтобы старой кошке легче было в него ходить, есть лотки вообще без одной стенки для удобства захода;

лучше, если лоток теперь будет стоять в каждой комнате, чтобы кошка успела добежать до своего туалета;

чаще вычесывайте кошку, так как ей уже трудно вылизываться, гибкость уже не та;

чаще общайтесь, разговаривайте со своим стареющим питомцем, он должен чувствовать вашу поддержку, ведь доброе слово и кошке приятно.

Питание старых кошек

Из-за снижения обоняния, вкусовых ощущений, проблем с зубами и пищеварительной системой кошки-старички часто теряют аппетит, что ведет к потере веса и ухудшению общего самочувствия.

Что должен содержать кошачий корм:

глюкозамин;

хондроитинсульфат;

Омега-3 жирные кислоты;

антиоксиданты;

пониженный уровень фосфора;

легкоусвояемый животный белок;

пребиотики.

Обычно на пачках с кормом производители указывают, для какого возраста подходит тот или иной рацион.

Выбор, конечно же, остается за хозяином, учитывая его материальные возможности.

Но, как отмечено на портале Зоодисконт, всегда при выборе питания кота нужно помнить, что лечить животное в случае экономии на здоровье будет очень дорого.

Кроме того, у кошек могут быть скрытые заболевания, которые проявляются лишь через большой период времени, поэтому пренебрегать диагностикой нежелательно.

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