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Космический прогноз: гороскоп на 2 октября

Гороскоп на сегодня, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2024 06:12 Фото: pixabay
Астрологи составили зодиакальный прогноз на 2 октября 2024 года для представителей всех знаков, сообщает Zakon.kz.

Овен

Вы легко получаете то, чего хотите, но лишь тогда, когда речь идет о мелочах. Как только дело доходит до чего-то более серьезного, удача от вас отворачивается и никак не реагирует на ваши попытки привлечь ее внимание. Неплохой день для дружеского общения, возможен легкий, шутливый флирт.

Телец

Очень хорошо этот день подходит Тельцам для решения разнообразных интеллектуальных головоломок, а также сложных задач, требующих научного подхода. Не высок творческий потенциал, фантазия вас подводит. Вы предпочитаете идти по проложенным кем-то тропам, а не искать собственный путь.

Близнецы

Вы знаете, что поступаете правильно и исполняете свой долг, но не чувствуете в связи с этим никакой радости. Побалуйте себя; в ваших силах сделать этот день не просто приятным, но и единственным в своем роде. Можно преподнести подарок или сделать приятный сюрприз любимому человеку. Это наилучшим образом скажется на ваших отношениях, поможет забыть о недавних недоразумениях и размолвках.

Рак

Большинство услуг, которые вы оказываете окружающим, окажутся медвежьими. Человек, который вам особенно дорог, ведет себя отстраненно, не торопится поддержать ваши инициативы и одобрить идеи. Отношения у Раков становятся более напряженными, и любой пустяк может спровоцировать ссору. Не горячитесь. Есть шанс избежать конфликта, превратив все в шутку.

Лев

Главное – не спешить и не жадничать. Щедро делитесь плодами своих трудов. Люди, которых вы облагодетельствуете, не проявят неблагодарности. События этого дня могут положить начало череде перемен в вашей жизни: случайное знакомство положит начало серьезному роману, шутливый разговор откроет вам путь к карьерным вершинам.

Дева

Ситуация, в размышлениях о которой вы проводите значительную часть этого дня, не так однозначна, как кажется окружающим. Возможны проблемы в отношениях с людьми консервативными, в высшей степени почтительно относящимися к разнообразным традициям и правилам. Вы не только охотно принимаете все новое, но и подвергаете сомнению то, что считается общеизвестным – многие видят в этом проявление бунтарского духа.

Весы

Позвольте себе проявить слабость, вам не придется в этом раскаиваться. Излишняя осторожность в финансовых делах, граничащая со скупостью, мешает Весам заключить выгодные сделки, приобрести стоящие вещи за бесценок. Между тем, ваша деловая интуиция очень сильна, и вы могли бы это использовать для укрепления своих позиций.

Скорпион

Скорпионы слишком заняты собой, чтобы замечать чужие проблемы. Вы не задумываетесь и о мотивах чужих поступков, в том числе и о том, чем руководствуются люди, которые пытаются втереться к вам в доверие. Вы склонны к резким высказываниям, обидным шуткам, язвительным замечаниям.

Стрелец

Стрельцам не стоит возлагать на этот день какие-то особые надежды. Он довольно приятный, но не более того. Поездки, смена обстановки, попытки как-то обновить свое жилище не приносят радости, и в этом нет ничего удивительного, ведь с их помощью вы просто пытаетесь убежать от своих чувств и переживаний.

Козерог

Козероги стремятся к цели, совершенно не замечая того, что сейчас ее достижение практически невозможно. Рано или поздно вы, безусловно, получите какой-то результат. Но он не оправдает ожиданий, а по сравнению с приложенными усилиями покажется просто ничтожным. Сегодня именно вы задаете тон в отношениях. Даже если в последнее время ссоры возникали часто и вызывать их мог любой пустяк.

Водолей

Водолеи слишком медлительны. Сначала вы отшучиваетесь, потом уклоняетесь от диалога, а потом теряете терпения – и вот тут-то вашим обидчикам придется худо.

К сожалению, вы забываете о том, что день пройдет, а люди, по отношению к которым вы поступили не лучшим образом, останутся рядом с вами. Вы долго еще будете чувствовать себя виноватыми, вспоминая о том, что говорили и делали.

Рыбы

Вы ведете себя как слон в посудной лавке: то растопчете хрустальное блюдо чьих-нибудь надежд, то разобьете какое-нибудь каменное сердце. Вы ни на минуту не усомнитесь ни в своей правоте, ни в своем праве всегда говорить правду, какой бы неприятной она не была. Позже, возвращаясь к событиям этого дня, вы не раз упрекнете себя в том, что не проявили большей деликатности и мягкости.

Ранее победитель "Битвы экстрасенсов" Мехди Эбрагими Вафа заявил, что созвездие, под которым родилась женщина, оказывает на нее воздействие, благодаря чему ее поведение со спутником жизни заранее предопределено.

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