День соблазнов: гороскоп на 28 октября

Астрологи составили зодиакальный прогноз для всех знаков на 28 октября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Овен

Вам придется бороться с влиянием неблагоприятных тенденций. Сильнее всего оно будет сказываться в деловой сфере: здесь едва ли не все идет не так. Не удается найти общий язык даже с людьми, с которыми вы ранее плодотворно и не без удовольствия сотрудничали. Возможны финансовые потери из-за невнимательности, ошибок в расчетах. Не рискуйте, избегайте неоднозначных ситуаций.

Телец

Полагайтесь только на тех, кого хорошо знаете. Любые контакты с незнакомцами требуют крайней осторожности. Нужно избавиться от всех неясностей, откровенно поговорить о том, что беспокоит вас и вашу "половинку". Будьте внимательны к старшим родственникам: они нуждаются в вас.

Близнецы

День будет довольно утомительным. Близнецы, отправляющиеся в поездки, должны быть готовы к непредвиденным задержкам в пути. Возможны конфликты с деловыми партнерами. Вам удастся настоять на своем, но отношения будут испорчены. Вечер преподнесет приятный сюрприз романтического характера.

Рак

Подходящий день для подведения итогов и завершения работы над теми проектами, к которым вы успели приступить. Особенно важно поставить финальные точки в делах, требующих взаимодействия с другими людьми: дальнейшее плодотворное сотрудничество затруднительно. Раки-родители, будьте особенно снисходительны к детям – вы можете их больно ранить, сами того не желая.

Лев

День подходит Львам для публичных выступлений, проведения презентаций, участия в рекламных акциях. Финансовая ситуация стабильна, потери маловероятны. В личной сфере события развиваются не так быстро, как вам хотелось бы, но если вы запасетесь терпением, то получите желаемое. Не исключены и приятные сюрпризы.

Дева

У Дев возможны серьезные разногласия с коллегами и руководством. Вы окажетесь в оппозиции и будете вынуждены пойти на серьезные уступки, чтобы сохранить свое положение. Вероятны финансовые затруднения, трудно будет избежать потерь и напрасных расходов. Возможна успешная реализация творческого замысла, однако вы должны быть готовы к тому, что окружающие не оценят его глубины.

Весы

Не торопитесь высказывать свои мысли вслух, избегайте сплетен, не распространяйте никакую информацию, предварительно не проверив ее. У Весов возможны серьезные проблемы личного характера. Не исключен окончательный разрыв с человеком, с которым вы долго пытались найти общий язык.

Скорпион

Деловые отношения, начавшиеся в этот день, будут продолжительными и положительно скажутся на вашей карьере. Не забывайте о семейных делах, они также заслуживают вашего внимания. Благодаря вашим стараниям будут решены многие вопросы, давно тревожащие близких.

Стрелец

Стрельцам нужно быть внимательными: этот день полон соблазнов, а на вашем пути расставлено немало ловушек. Подвести вас может чрезмерная самонадеянность, уверенность в собственной правоте. Чем меньше вы сомневаетесь, тем выше вероятность ошибки. Тратить деньги следует только на исполнение чужих желаний.

Козерог

День возможностей – многообещающих, но малоиспользуемых. Козерогам никак не удается перейти от созерцания к действию, и это значительно снижает ваши шансы на успех. Берегите себя: день связан со снижением жизненного тонуса. Вероятны недомогания, не исключены и травмы. Не желательно покупать одежду, обувь, косметику.

Водолей

Водолеев ждет трудный день: придется много работать. Но усилия не напрасны – вы добиваетесь того, к чему стремитесь, и даже чуть большего. Однако сосредоточенность на достижении цели становится причиной проблем в отношениях с окружающими. Если с профессиональными разногласиями удастся разобраться довольно быстро, то восстановить гармонию в личных отношениях будет значительно сложнее.

Рыбы

Рыбам не удается продвигаться к цели так быстро, как хотелось бы, и это ужасно раздражает. То и дело вы сталкиваетесь с противодействием своих недавних союзников. Вы уязвимы: люди, которые не прочь схитрить, воспользоваться нечестными методами, легко нанесут вам удар. Но особа, которая вам особенно дорога, вас не подведет. Нет причин для ревности, подозрений и сомнений в искренности чувств любимого человека.

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