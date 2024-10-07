От таксы до лабрадора: как правильно гулять с собакой
Одна прогулка в день может быть отличным вариантом для небольших собак, но представителям крупных, энергичных пород потребуется больше времени на прогулки.
Специалисты советуют, начиная с четырех месяцев, с щенком гулять желательно 4-6 раз в день по 10-15 минут.
Обусловлено это тем, что мочевой пузырь щенка еще недостаточно развит, а питомец еще слишком маленький, чтобы хорошо уметь контролировать позывы организма. Со временем частота прогулок уменьшается, а собака приучается к своему новому расписанию.
Взрослым собакам достаточно двух-трех прогулок, их мочевой пузырь может выдержать до 10-12 часов. Выходить на улицу рекомендуется до приема пищи.
РБК Life собрал список по породам, сколько гулять с собакой.
30 минут в день
- Бишон фризе
- Йоркширский терьер
- Карликовая такса
- Кинг-чарльз-спаниель
- Чихуахуа
- Мальтийская болонка
- Папильон
- Пекинес
- Померанский шпиц
- Карликовый пинчер
Один час в день
- Лхаса апсо
- Ши-тцу
- Английский бульдог
- Шелти
- Той-пудель
- Цвергшнауцер
- Кокер-спаниель
- Керн-терьер
- Мопс
- Уиппет
- Вест-хайленд-терьер
- Тибетский терьер
- Бордоский дог
- Бассет-хаунд
- Сенбернар
- Бультерьер
- Бордер-терьер
- Стаффордширский бультерьер
Два часа в день
- Сибирский хаски
- Золотистый ретривер
- Самоедская собака
- Аляскинский маламут
- Бордер-колли
- Боксер
- Далматин
- Английский спрингер-спаниель
- Немецкая овчарка
- Лабрадор
- Веймаранер
6 октября в приюте для животных Костаная произошло массовое отравление собак. Об инциденте рассказали волонтеры. По их данным, все собаки были вакцинированы и стерилизованы. Отмечается, что перед смертью они уходили умирать по разным местам. Поэтому поиск тел продолжается, но точное количество пострадавших собак пока неизвестно.