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От таксы до лабрадора: как правильно гулять с собакой

Спасательный отряд, собаки-спасатели, кинологи, спасатели с собаками, спасательный отряд с собаками, спасатели, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2024 13:40 Фото: Zakon.kz
Появление собаки в доме – всегда радостный момент. После прошедшего ажиотажа наступает пора необходимых прогулок. Выводить четверолапых любимцев на прогулку нужно ежедневно, но как и сколько с ними гулять, зависит от возраста, размера, породы и здоровья животного, сообщает Zakon.kz.

Одна прогулка в день может быть отличным вариантом для небольших собак, но представителям крупных, энергичных пород потребуется больше времени на прогулки.

Специалисты советуют, начиная с четырех месяцев, с щенком гулять желательно 4-6 раз в день по 10-15 минут.

Обусловлено это тем, что мочевой пузырь щенка еще недостаточно развит, а питомец еще слишком маленький, чтобы хорошо уметь контролировать позывы организма. Со временем частота прогулок уменьшается, а собака приучается к своему новому расписанию.

Взрослым собакам достаточно двух-трех прогулок, их мочевой пузырь может выдержать до 10-12 часов. Выходить на улицу рекомендуется до приема пищи.

РБК Life собрал список по породам, сколько гулять с собакой.

30 минут в день

  • Бишон фризе
  • Йоркширский терьер
  • Карликовая такса
  • Кинг-чарльз-спаниель
  • Чихуахуа
  • Мальтийская болонка
  • Папильон
  • Пекинес
  • Померанский шпиц
  • Карликовый пинчер

Один час в день

  • Лхаса апсо
  • Ши-тцу
  • Английский бульдог
  • Шелти
  • Той-пудель
  • Цвергшнауцер
  • Кокер-спаниель
  • Керн-терьер
  • Мопс
  • Уиппет
  • Вест-хайленд-терьер
  • Тибетский терьер
  • Бордоский дог
  • Бассет-хаунд
  • Сенбернар
  • Бультерьер
  • Бордер-терьер
  • Стаффордширский бультерьер

Два часа в день

  • Сибирский хаски
  • Золотистый ретривер
  • Самоедская собака
  • Аляскинский маламут
  • Бордер-колли
  • Боксер
  • Далматин
  • Английский спрингер-спаниель
  • Немецкая овчарка
  • Лабрадор
  • Веймаранер

6 октября в приюте для животных Костаная произошло массовое отравление собак. Об инциденте рассказали волонтеры. По их данным, все собаки были вакцинированы и стерилизованы. Отмечается, что перед смертью они уходили умирать по разным местам. Поэтому поиск тел продолжается, но точное количество пострадавших собак пока неизвестно.

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