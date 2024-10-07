От таксы до лабрадора: как правильно гулять с собакой

Появление собаки в доме – всегда радостный момент. После прошедшего ажиотажа наступает пора необходимых прогулок. Выводить четверолапых любимцев на прогулку нужно ежедневно, но как и сколько с ними гулять, зависит от возраста, размера, породы и здоровья животного, сообщает Zakon.kz.

Одна прогулка в день может быть отличным вариантом для небольших собак, но представителям крупных, энергичных пород потребуется больше времени на прогулки.

Специалисты советуют, начиная с четырех месяцев, с щенком гулять желательно 4-6 раз в день по 10-15 минут.

Обусловлено это тем, что мочевой пузырь щенка еще недостаточно развит, а питомец еще слишком маленький, чтобы хорошо уметь контролировать позывы организма. Со временем частота прогулок уменьшается, а собака приучается к своему новому расписанию.

Взрослым собакам достаточно двух-трех прогулок, их мочевой пузырь может выдержать до 10-12 часов. Выходить на улицу рекомендуется до приема пищи.

РБК Life собрал список по породам, сколько гулять с собакой.

30 минут в день

Бишон фризе

Йоркширский терьер

Карликовая такса

Кинг-чарльз-спаниель

Чихуахуа

Мальтийская болонка

Папильон

Пекинес

Померанский шпиц

Карликовый пинчер

Один час в день

Лхаса апсо

Ши-тцу

Английский бульдог

Шелти

Той-пудель

Цвергшнауцер

Кокер-спаниель

Керн-терьер

Мопс

Уиппет

Вест-хайленд-терьер

Тибетский терьер

Бордоский дог

Бассет-хаунд

Сенбернар

Бультерьер

Бордер-терьер

Стаффордширский бультерьер

Два часа в день

Сибирский хаски

Золотистый ретривер

Самоедская собака

Аляскинский маламут

Бордер-колли

Боксер

Далматин

Английский спрингер-спаниель

Немецкая овчарка

Лабрадор

Веймаранер

6 октября в приюте для животных Костаная произошло массовое отравление собак. Об инциденте рассказали волонтеры. По их данным, все собаки были вакцинированы и стерилизованы. Отмечается, что перед смертью они уходили умирать по разным местам. Поэтому поиск тел продолжается, но точное количество пострадавших собак пока неизвестно.