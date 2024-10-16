Доверьтесь Вселенной: астрологический прогноз на 16 октября

Астрологи составили зодиакальный прогноз для всех знаков на 16 октября. В этот день важно сохранять спокойствие, сообщает Zakon.kz.

Овен

Сохраняйте спокойствие и хладнокровие – они понадобятся вам в течение всего дня. Не торопитесь делать покупки: вы склонны к необдуманным расходам, превышающим ваши реальные возможности. День подходит Овнам для учебы, поскольку новая информация усваивается быстро и без труда. Жизненный потенциал снижен, берегитесь простуд.

Телец

День проходит совсем не так, как вы ожидали. События, на которые вы возлагали большие надежды, откладываются по независящим от вас причинам, но мириться с этим вы не хотите, и какое-то время героически боретесь с обстоятельствами. Благодаря острой интуиции вы составляете верное мнение даже о тех, кого видите впервые. Сегодня возможно начало романтических отношений.

Близнецы

Близнецам предстоит решить ряд сложных проблем, причем делать это придется в одиночестве: никто не поможет, не посочувствует, не посоветует чего-нибудь толкового. Но вы не теряете оптимизма, и даже находите в себе силы поддерживать тех, кто в этом нуждается. Найдите время отдохнуть и восстановить запасы энергии – они понадобятся вам для новых побед.

Рак

То, что вчера радовало, грело и вдохновляло, теперь кажется глупым, пустым и бессмысленным. Вы вновь возвращаетесь к принятым накануне решениям, но только для того, чтобы признать их ошибочными. Проследите за тем, чтобы колебания настроения не отразились на самочувствии. Воздержитесь от употребления алкоголя, не переедайте, не потакайте вредным привычкам.

Лев

Неприятный день. Ваши недоброжелатели изобретательны и настроены очень решительно, а это значит, что вам придется отражать их атаки – многочисленные и разнообразные. Трудно принять верное решение, определиться с планами на будущее, однако вам кажется, что это необходимо сделать именно сейчас. Думайте что угодно, но не делайте ничего выдающегося. Велика вероятность того, что о поступках, совершенных в этот день, вы позже пожалеете.

Дева

День не подходит для смелых начинаний, экспериментов любого рода, занятий спортом или физическим трудом, а также новых знакомств. Желателен спокойный отдых дома. Можно погрузиться в чтение, посмотреть хороший фильм – обязательно с жизнеутверждающим финалом.

Весы

Вы проводите день именно так, как хочется, не беспокоясь понапрасну и получая желаемое без особых усилий. Высок жизненный потенциал, вам не занимать бодрости и энергии. В отношениях с окружающими могут возникнуть трудности – в основном потому, что ждете от других той же жизнерадостности, которая свойственна вам. Будьте чуть снисходительнее.

Скорпион

Скорпионам будет нелегко. Вы очень стараетесь оправдать ожидания окружающих, чего бы это ни стоило, надеясь таким образом завоевать симпатии и укрепить существующие отношения. Не желательно браться за новые дела, строить серьезные планы, требующие привлечения других людей. А вот текущие вопросы вы благополучно решаете, и именно этим можно ограничиться.

Стрелец

Ваше настроение во многом зависит от того, с кем вы общаетесь. Встречи с пессимистами, недоброжелателями и прочими вредными особами категорически противопоказаны. При этом шопинг едва ли станет приятным времяпровождением: никак не удается найти то, что бы действительно пришлось вам по вкусу, и есть риск от расстройства купить нечто заведомо неподходящее.

Козерог

Необходимо приложить массу сил, чтобы добиться хоть чего-нибудь, а вам совершенно не хочется напрягаться. Попробуйте проявить хоть немного целеустремленности – этого будет достаточно, чтобы снизить влияние негативных тенденций. Окружающие ждут от Козерогов моральной поддержки, пытаются подзарядиться вашим оптимизмом, и очень огорчаются, когда понимают, что вы сами не можете похвастаться большим запасом жизненной энергии.

Водолей

Этот день приносит неприятные известия. Вы потратите немало времени, обдумывая их, а также размышляя о том, что можно предпринять, чтобы изменить ситуацию. Между тем, для начала Водолеям следовало бы проверить информацию – она не так точна и достоверна, как вам кажется. Возможны конфликты с представителями старшего поколения, возмущенными тем, что вы не хотите следовать их советам.

Рыбы

Рыбы очень уязвимы. Сегодня вы охотно верите людям, которые говорят то, что вы хотите слышать. Принимая решения, старайтесь ориентироваться не только на свои желания, но и на жизненный опыт – так у вас появится хоть какой-то шанс избежать роковой ошибки. Старайтесь не совершать ничего непоправимого. Лучше вовсе бездействовать, чем действовать на свой страх и риск.

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