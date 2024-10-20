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Простые приемы: Как отучить собаку попрошайничать

Как отучить собаку попрошайничать, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2024 06:20 Фото: pixabay
Попрошайничество – одна из самых распространенных проблем поведения у собак. Одни питомцы делают это с помощью милого взгляда. Другие лают и пытаются активно отнять еду, сообщает Zakon.kz.

Как поясняют кинологи, если однажды собака получила еду за столом, она может начать повторять это поведение снова и снова. Но это не единственная причина попрошайничества у животных.

Некоторые заболевания, такие как диабет или гормональные сбои, могут увеличивать его аппетит.

Как отучить собаку выпрашивать еду:

  • Кормите питомца по расписанию. Установите режим кормления – 2-3 раза в день небольшими порциями. Это поможет контролировать аппетит собаки.
  • Не кормите с рук. Не позволяйте членам семьи и гостям подкармливать собаку, особенно во время еды.
  • Изолируйте собаку во время еды. Чтобы избежать попрошайничества, отведите собаку в другую комнату или ограничьте доступ к столу, пока вы едите.
  • Активные игры и тренировки. Физическая активность и умственная нагрузка помогут переключить внимание собаки с еды на более интересные занятия. Уставший питомец будет меньше выпрашивать еду.
  • Не поощряйте попрошайничество. Даже если собака смотрит очень жалобно, не поддавайтесь. Если вы однажды уступите, это только укрепит эту привычку.
  • Игрушки и лакомства. Если вам нужно отвлечь собаку, предложите ей игрушку или лакомство, чтобы она была занята во время вашего приема пищи.

Соблюдая эти рекомендации, вы сможете скорректировать поведение собаки.

Громкий лай собаки часто становится проблемой, от которой страдают хозяева и их соседи. При надлежащем воспитании питомца можно отучить. Но есть и породы, которые были выведены для тихой охоты, а не для того, чтобы голосом оповещать всех вокруг о своем присутствии.

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