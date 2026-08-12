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Советы

Три привычки хозяев, которые откровенно раздражают собак

собака, стрижка когтей, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2026 16:46 Фото: pixabay
Собака любит своего хозяина безоговорочно. Но это не значит, что питомцу нравится все, что он делает, сообщает Zakon.kz.

Так, специалисты издания РБК Life перечислили три привычки людей, которые могут не приводить в восторг их собак.

Нависание над собакой

Эксперты приводят пример. Знакомое ощущение, когда кто-то бесцеремонно заглядывает в ваш телефон или книгу через плечо? И это вызывает желание отстраниться у любого человека. Собаки испытывают примерно то же самое, когда человек нависает над ними сверху, чтобы погладить или поприветствовать "лицом к лицу".

Подобный жест и настойчивые ласки по голове активируют у питомца "радар тревоги" – животное начинает чувствовать себя неловко, а иногда и вовсе в опасности.

Чтобы приветствие было комфортным и безопасным для собаки, необходимо придерживаться простых правил:

  • Никогда не тянитесь к ней сверху и не нависайте над ней.
  • Присядьте рядом или напротив, пригласите животное в свое личное пространство, расположившись на его уровне, слегка погладьте под подбородком.
  • Используйте спокойный и успокаивающий тон голоса, а не строгий или высокий, чтобы приветствия были ненавязчивыми.
собака, хозяин, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2026 16:46

Фото: pexels

Дерганье за поводок на прогулке

Далее хозяину приводят другой пример. Представьте, что вы отправились в Париж и там вам завяжут глаза и скажут: "Эйфелева башня вам не нужна". Примерно так могут чувствовать себя собаки, когда их постоянно дергают за поводок на прогулке в тот момент, когда они пытаются что-нибудь понюхать.

Вместо этого время от времени на прогулках с собакой позволяйте ей подходить к месту, где она сможет вдоволь понюхать все вокруг. Ослабьте поводок на большую длину и скажите "иди понюхай", давая ей дополнительную свободу движений.

Купание и стрижка шерсти, когтей

Несомненно, есть собаки, которым это нравится, и это считается большой удачей для владельцев. Но чаще собаки на дух не переносят подобные процедуры, которые связаны со скользкими поверхностями, странными ощущениями и, что хуже всего, полным отсутствием их согласия. В зависимости от собаки купание и стрижка когтей могут быть как неприятными, так и граничащими со стрессом, если владелец или грумер не будут осторожны.

1 августа 2026 года на пляже Линда Мар в Калифорнии состоялся ежегодный чемпионат мира по серфингу среди собак. В этом году турнир отпраздновал свой юбилей – 10-летие с момента первого проведения в 2016 году.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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