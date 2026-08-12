Три привычки хозяев, которые откровенно раздражают собак
Так, специалисты издания РБК Life перечислили три привычки людей, которые могут не приводить в восторг их собак.
Нависание над собакой
Эксперты приводят пример. Знакомое ощущение, когда кто-то бесцеремонно заглядывает в ваш телефон или книгу через плечо? И это вызывает желание отстраниться у любого человека. Собаки испытывают примерно то же самое, когда человек нависает над ними сверху, чтобы погладить или поприветствовать "лицом к лицу".
Подобный жест и настойчивые ласки по голове активируют у питомца "радар тревоги" – животное начинает чувствовать себя неловко, а иногда и вовсе в опасности.
Чтобы приветствие было комфортным и безопасным для собаки, необходимо придерживаться простых правил:
- Никогда не тянитесь к ней сверху и не нависайте над ней.
- Присядьте рядом или напротив, пригласите животное в свое личное пространство, расположившись на его уровне, слегка погладьте под подбородком.
- Используйте спокойный и успокаивающий тон голоса, а не строгий или высокий, чтобы приветствия были ненавязчивыми.
Дерганье за поводок на прогулке
Далее хозяину приводят другой пример. Представьте, что вы отправились в Париж и там вам завяжут глаза и скажут: "Эйфелева башня вам не нужна". Примерно так могут чувствовать себя собаки, когда их постоянно дергают за поводок на прогулке в тот момент, когда они пытаются что-нибудь понюхать.
Вместо этого время от времени на прогулках с собакой позволяйте ей подходить к месту, где она сможет вдоволь понюхать все вокруг. Ослабьте поводок на большую длину и скажите "иди понюхай", давая ей дополнительную свободу движений.
Купание и стрижка шерсти, когтей
Несомненно, есть собаки, которым это нравится, и это считается большой удачей для владельцев. Но чаще собаки на дух не переносят подобные процедуры, которые связаны со скользкими поверхностями, странными ощущениями и, что хуже всего, полным отсутствием их согласия. В зависимости от собаки купание и стрижка когтей могут быть как неприятными, так и граничащими со стрессом, если владелец или грумер не будут осторожны.
1 августа 2026 года на пляже Линда Мар в Калифорнии состоялся ежегодный чемпионат мира по серфингу среди собак. В этом году турнир отпраздновал свой юбилей – 10-летие с момента первого проведения в 2016 году.