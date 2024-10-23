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Как отучить кошку драть обои и мебель – советы

Как отучить кошку драть обои и мебель, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2024 03:40 Фото: pixabay
Кошки точат когти вовсе не из желания насолить хозяину или отомстить ему за что-то. Это естественная потребность, которая помогает животным поддерживать остроту когтей, но не всегда это происходит в положенных местах, сообщает Zakon.kz.

В природе кошки точат когти о деревья, но в домашних условиях переключаются на другие подходящие поверхности. Часто это что-то мягкое и хорошо цепляющееся: диваны, кресла, пуфики, спинки кроватей, ковры, деревянные вставки на мебели. Некоторые питомцы выбирают обои, поскольку можно встать в полный рост и хорошо вытянуться.

Чтобы отучить кошек точить когти там, где нельзя, стоит избегать нескольких ошибок:

  • Удалять когти

Это операция под названием онихэктомия. Это калечащая и необратимая процедура, которая серьезно вредит здоровью питомца. Кошке не просто удаляют когти, но и ампутируют концевые фаланги пальцев, на которые животное опирается во время ходьбы. Животное становится инвалидом.

  • Надевать антицарапки

Пластмассовые колпачки, хоть и выглядят забавно для хозяев, могут очень сильно раздражать кошку и вызывать у нее стресс. Некоторые питомцы, пытаясь избавиться от антицарапок, наносят себе травмы. Более того, животное может проглотить колпачки, подавиться и задохнуться. Кроме того, ороговевшая часть ногтей скапливается внутри антицарапок. Это приносит коту болезненные ощущения.

  • Кричать на животное

Когда кошка дерет любимое кресло или дорогие обои, воздержаться от криков бывает непросто. Но как элемент воспитания это не работает. Коты не любят громкие звуки, особенно крики. При этом, как отмечает зоопсихолог Анна Орлова, некоторые кошки не пугаются крика, а, наоборот, воспринимают его как поощрение.

  • Бить питомца

Даже "безобидное" шлепание по ушам, кидание тапком или чем-то подобным вызывает у котов сильный дискомфорт. Таким образом можно загнать животное в хронический стресс, оно начнет бояться хозяина. Физическая расправа может спровоцировать другие поведенческие проблемы у вашего питомца, например агрессию, нечистоплотность.

  • Использовать пульверизатор

Это разрушает социальную связь между человеком и питомцем, как и любая физическая расправа.

Как отучить кошку драть обои и мебель

Первое, что важно сделать, – это поставить правильно вопрос: не как отучить кошку, а как научить ее царапать легальные поверхности. Если таким образом подходить к проблеме, то и людям будет проще работать в нужном направлении.

  • Купите когтеточку

Если кошка начала драть мебель или обои, нужно предложить альтернативу. Самая эффективная – когтеточка. Они изготовлены из таких материалов, чтобы животному было комфортно их царапать. Установите когтеточку в удобном для питомца месте, чтобы она всегда была у него под лапами. Приучать животное к новой вещице нужно постепенно и ненавязчиво, в форме игры.

  • Стригите когти

Как отмечает эксперт, острой необходимости стричь когти кошке нет, если на это не имеется показаний. К ним относят, например, случаи врастания когтя. Однако подстриженные когти будут наносить меньше вреда мебели и обоям, пока кошка не привыкнет к когтеточке.

  • Наклейте защитную пленку на мебель

Чтобы научить кошку пользоваться когтеточкой, нужно сделать диван или другую мебель непривлекательными для животного. Для этого продаются специальные защитные пленки, которые наклеивают в излюбленных местах для точения когтей.

  • Играйте с кошкой

Если питомец портит мебель и обои из-за скуки, обязательно уделяйте ему время в течение дня. Покупайте различные игрушки, в том числе развивающие. Играйте с веревочкой или палочкой. Оптимально делать это 2–3 раза в день по 15 минут. Лучше всего утром и вечером, перед сном.

Ранее зоологи рассказали, как часто и чем лучше кормить кошек.

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