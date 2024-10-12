Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Как отучить кота лежать на клавиатуре

Клавиатура , фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2024 13:58 Фото: pexels
Владельцы пушистых жалуются на невозможность спокойно работать за компьютером, ведь питомцы видят в клавиатуре подходящее место для сна. Нередки и неожиданные "сообщения" коллегам, отправленные животным от имени хозяина. Эксперт рассказал, как с этим бороться, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Paws, ссылаясь на сертифицированного консультанта по вопросам поведения животных Эми Шоджай, есть несколько объяснений такому поведению мурлык.

Во-первых, котов влечет тепло электроники.

Во-вторых, если, к примеру, вы держите ноутбук на коленях, четвероногий может справедливо рассудить, что это его законное место.

Порой он "врывается" в ваше личное пространство и мешает работать, потому что нуждается во внимании и ласке. Не следует в такие моменты пытаться отвлечь животное вкусностями и игрушками – в дальнейшем оно будет использовать это как инструмент ловкой кошачьей манипуляции.

Как ни странно, сконцентрированность хозяина и стук по клавиатуре могут напоминать питомцу охоту или игру. Да и рутинность этого регулярного действа успокаивает его.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2024 13:58
Богатые люди все чаще завещают свое состояние домашним питомцам
, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2024 13:58

Тем не менее отучить шерстяного друга "захватывать" клавиатуру все-таки реально. Вот, что советует Эми Шоджай:

  1. Поиграйте с кошкой, прежде чем сесть за компьютер.
  2. Создайте для животного интересную среду, которая будет отвлекать его в ваше рабочее время: коробка, кормушка за окном. Но позаботьтесь о развлечении заранее, дабы кот не решил, что это подарок за срыв ваших трудовых подвигов.
  3. Установите рядом с рабочим столом место для отдыха, которое будет для более привлекательным, чем клавиатура. Например, коробка с пушистым одеялом, кошачье дерево или полка с подогревом.

Ранее зоопсихолог рассказала, почему ночью кошки не дают хозяевам спать.

Читайте также

Гороскоп на сегодня
Астрологический прогноз на 12 октября
Каши для здоровья: чем полезны овсянка, гречка и манка
Каши для здоровья: чем полезны овсянка, гречка и манка
Как провести выходные разным знакам зодиака
Как провести выходные разным знакам зодиака
Ирина Мишура
Интересное 2024 год Кошки
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сваты Наташи Королевой объяснили, почему не приехали на свадьбу дочери-стриптизерши
Сваты Наташи Королевой объяснили, почему не приехали на свадьбу дочери
Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки
Арктический холод надвигается на Казахстан
Казахстанский школьник изобрел уникальную кепку
Уникальную кепку создал казахстанский школьник
Астрологи назвали самую темную сторону Козерогов, Близнецов и Рыб
Астрологи назвали самую темную сторону Козерогов, Близнецов и Рыб
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: