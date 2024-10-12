Как отучить кота лежать на клавиатуре
Как пишет Daily Paws, ссылаясь на сертифицированного консультанта по вопросам поведения животных Эми Шоджай, есть несколько объяснений такому поведению мурлык.
Во-первых, котов влечет тепло электроники.
Во-вторых, если, к примеру, вы держите ноутбук на коленях, четвероногий может справедливо рассудить, что это его законное место.
Порой он "врывается" в ваше личное пространство и мешает работать, потому что нуждается во внимании и ласке. Не следует в такие моменты пытаться отвлечь животное вкусностями и игрушками – в дальнейшем оно будет использовать это как инструмент ловкой кошачьей манипуляции.
Как ни странно, сконцентрированность хозяина и стук по клавиатуре могут напоминать питомцу охоту или игру. Да и рутинность этого регулярного действа успокаивает его.
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Тем не менее отучить шерстяного друга "захватывать" клавиатуру все-таки реально. Вот, что советует Эми Шоджай:
- Поиграйте с кошкой, прежде чем сесть за компьютер.
- Создайте для животного интересную среду, которая будет отвлекать его в ваше рабочее время: коробка, кормушка за окном. Но позаботьтесь о развлечении заранее, дабы кот не решил, что это подарок за срыв ваших трудовых подвигов.
- Установите рядом с рабочим столом место для отдыха, которое будет для более привлекательным, чем клавиатура. Например, коробка с пушистым одеялом, кошачье дерево или полка с подогревом.
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