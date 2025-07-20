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Главную причину супружеских измен раскрыла психолог

ссора, пара, семья, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2025 12:38 Фото: freepik
Психолог Эстер Перель считает, что каждый случай супружеской измены имеет собственное объяснение, но их объединяет главная причина, сообщает Zakon.kz.

Специалист назвала ее в разговоре с газетой Telegraph.

По словам Эстер Перель, часто причина измен связана с отношениями внутри пары.

"К примеру, человек чувствует себя отверженным, преданным и это толкает его к адюльтеру. Еще одной частой причиной может стать отстраненность партнеров и ощущение одиночества. Не реже поводом для измены служат внутренние причины человека, которые прямо не связаны с поступками партнером", – убеждена психолог.

Она добавила, что за всеми этими объяснениями стоит одна главная вещь и ее нужно осознать: отношения мертвы.

"Их можно возродить, а самый действенный способ сделать это — пробудив любопытство партнеров друг к другу. Надо попытаться признать, что вы не так хорошо знаете своего возлюбленного, как вам кажется. Попробуйте поговорить с ним о чем-то интересном, вместо того, чтобы предъявлять претензии", — дала совет эксперт.

Ранее на концерте рок-группы Coldplay произошел инцидент, обернувшийся громким скандалом для генерального директора IT-компании Astronomer Энди Байрона. "Камера для поцелуев" случайно зафиксировала женатого миллиардера в объятиях главы HR-отдела Кристин Кебот.

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Андрей Дюсупов
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