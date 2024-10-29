Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Было бы желание, а силы найдутся: гороскоп на 29 октября

Гороскоп, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2024 07:00 Фото: pixabay
Астрологи составили зодиакальный прогноз для всех знаков на 29 октября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Овен. Сегодня самое время, чтобы кто-то понял, каким сокровищем вы являетесь. Отполируйте свои достоинства, и это непременно произойдет.

Телец. Дружба – отличная вещь, но друзья иногда могут быть столь утомительны... Сегодня от некоторых из них придется прятаться.

Близнецы. Сегодня вам, возможно, придется заниматься тем, что вы делать просто ненавидите. Сами виноваты – нечего было соглашаться. В следующий раз лучше вежливо, но твердо отказать.

Рак. Вы так хорошо будете справляться со своими делами, что вам жаль будет, что они заканчиваются. Впрочем, хорошее настроение в честь выполненной задачи никуда от вас не уйдет.

Лев. Сегодня постарайтесь всячески подавить в себе желание на что-либо пожаловаться. В противном случае обязательно найдется кто-то, кто с готовностью объяснит вам, что вы же во всем и виноваты. Даже если это – правда, настроения она не улучшит.

Дева. Сегодня вы можете впасть в эгоцентризм. Недостаток уважения к мнению других людей приведет лишь к тому, что к вам станут относиться с предубеждением, несмотря на то, что к завтрашнему дню вы опять станете нормальным человеком.

Весы. Сегодня происходящее стоит подвергнуть тщательнейшему анализу. Вы выясните многое из того, что вам следовало бы знать, просто спокойно посидев и подумав.

Скорпионы. Было бы желание, а уж возможность и силы у вас найдутся. Придется срочно чего-нибудь возжелать – не пропадать же даром такому дню, когда вы практически всемогущи.

Стрелец. Перед тем как отвечать на задаваемые вопросы, внимательно их проанализируйте на предмет наличия тайного смысла. В противном случае вы рискуете оказаться в дурацком положении.

Козерог. Сегодня, возможно, вам придется чем-то пожертвовать. Сознательно упуская какой-то шанс, утешайте себя тем, что он отнюдь не последний.

Водолей. Сегодня вы можете оказаться в центре весьма пристального внимания окружающих. Выходя из дома, проверьте, в порядке ли ваш туалет, чтобы объектом внимания оказались вы сами, а не оторвавшийся карман или разноцветные носки.

Рыбы. Сколько можно ныть, жалуясь на жизнь? Посмотрите на цветы, послушайте птиц – все лучшее времяпрепровождение. А там, глядишь, и лучше станет.

Астрологи убеждены, что у каждого представителя зодиакального круга есть свои уникальные черты, сильные стороны, а также области, над которыми они должны работать.

Читайте также

советы, врач
Индейка или курица: врач оценил и сравнил пользу продуктов
Алия Абди
Интересное Гороскоп 2024 год Астрология Работа
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Телевидение и радио отключат по всему Казахстану 30 октября
Телевидение и радио отключат по всему Казахстану 30 октября
Топ идеальных пород собак для содержания в квартире
Пять лучших пород собак для содержания в квартире
детей экстренно вывозят из российского пансионата
Казахстанских школьников экстренно вывозят из российского пансионата
Повзрослевшая внучка 70-летнего Игоря Крутого восхитила подписчиков композитора танцем
Повзрослевшая внучка 70-летнего Игоря Крутого восхитила подписчиков композитора танцем
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: