Породы собак, которым не место в квартире

Не все породы собак подходят для домашнего содержания, если речь идет о квартире. Так, одним питомцам необходимо больше места, другим требуется постоянная физическая активность, а третьи весьма голосистые. Эксперты составили топ-5 пород, которых дома лучше не заводить, сообщает Zakon.kz.

Немецкая овчарка

Это крупная, умная и очень активная собака, которой тесно и некомфортно в квартире. Порода требует постоянной дрессировки, физической и умственной активности. Если немецкая овчарка будет мало двигаться, у нее могут развиться депрессия и болезни (например, дисплазия бедра и локтевого сустава). Оставаться в одиночестве в четырех стенах собака породы немецкая овчарка тоже не любит. Она может в ожидании хозяина коротать время за оглушительным лаем.

Фото: pixabay

Сенбернар

Рост собаки этой породы может достигать 90 см, а вес – до 90 кг. Из-за своих колоссальных размеров сенбернару тяжело жить в квартире. Вычесывать четвероногого друга придется осторожно и не реже трех-четырех раз в неделю. Еще сенбернары пускают слюни. Владельцам квартиры придется постоянно протирать глаза и пасть животного, а также пол, поверхность мебели и даже стирать шторы, о которые будет обтираться питомец. Гулять с сенбернаром лучше недолго, но часто.

Фото: pixabay

Дог

Дог – огромная собака и требует серьезной дрессировки, поскольку он от природы охранник. Без воспитания пес будет вести себя в квартире довольно своенравно. Собака может доставить немало хлопот именно из-за размеров: случайно толкнуть ребенка или задеть корпусом более легкую или неустойчивую мебель.

Фото: pixabay

Акита-ину

Выведенные для охоты на крупную дичь, они обладают сильным инстинктом добытчика и могут быть агрессивны по отношению к другим домашним питомцам. Как отмечают специалисты в разговоре с РБК Life, этих собак нужно ежедневно дрессировать, они не любят замкнутое пространство, им больше подходит жизнь в частном доме с возможностью свободного выгула по территории двора. В условиях жизни в теплой квартире у питомцев этой породы возможна постоянная линька из-за теплого и сухого воздуха.

Фото: pixabay

Сибирский хаски

Таких собак можно держать в квартире, но только при соблюдении ряда условий, в том числе ежедневно и подолгу с ними гулять. Иначе, если собака не будет выплескивать свою энергию, оставшись одна дома, она вполне способна разрушить квартиру. Еще хаски – любители побегов, поэтому даже на прогулке с ними всегда придется быть начеку.

Фото: pixabay

Материал по теме Самая маленькая и высокая собаки в мире – совместное фото

Ранее мы также рассказывали, что при выборе питомца следует обратить внимание на ряд факторов. Важно здраво оценить свою занятость, размер жилой площади и любовь к ранним прогулкам, есть ли аллергия у домочадцев, предполагаемый уровень шума от животного. Так, новичкам-собаководам лучше обращать внимание на послушные и умные породы, не склонные к доминирующему поведению.