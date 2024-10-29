Не для каждого: риски и особенности содержания гибридных пород кошек

Среди любителей домашних питомцев есть немало тех, кто предпочитает гибридные породы, которые появились в результате скрещивания обычных кошек и диких. Их даже не отпугивает то, что многие из этих кошек никогда не смогут адаптироваться к условиям квартиры, сообщает Zakon.kz.

Специалисты подчеркивают, что дикий темперамент в них заложен на генетическом уровне.

Они могут быть агрессивными, их не удастся социализировать, а поведение непредсказуемо из-за их огромной потребности в физической активности.

О некоторых породах, чьими предками стали дикие животные, многие даже не слышали.

Саванна

Это самый крупный из гибридов, рожденный от скрещивания сервалов и домашних кошек – в основном сиамских. Чрезвычайно мускулистая и сильная кошка, похожая на своего дикого предка как внешне, так и внутренне. Она особенно плохо переносит шум, толпу и стресс и может стать агрессивной в таких случаях. Саванна чрезвычайно разговорчива и много мурлычет.

В некоторых странах (например в Великобритании) владеть ими без специальной лицензии нельзя. В нескольких штатах США (Аляска, Массачусетс, Айова и другие) не разрешают содержать саванн вплоть до третьего поколения (F3). В Австралии эта порода кошек запрещена из-за опасений по поводу того, что они могут стать инвазивным видом.

Чаузи

Эти кошки родом из Древнего Египта, в их жилах течет кровь диких камышовых котов, которые нередко вступали в связь с простыми домашними кошками. В 1960 году чаузи впервые покинули историческую родину и отправились в США, где началась масштабная работа по выведению породы. В 1995 году породу чаузи официально признала международная ассоциация кошек TICA.

Эксперты советуют не забывать, что, чем больше в кошке "дикой" крови, тем сложнее спрогнозировать ее поведение. По этой причине чаузи первого поколения не рекомендуют заводить в качестве питомца. А вот кошки третьего и четвертого поколений по характеру и повадкам будут больше всего схожи с обычными домашними животными.

Серенгети

Эта порода стала гибридом, созданным путем скрещивания домашней кошки (восточной короткошерстной) и другой гибридной кошки (бенгальской). Порода, как отмечено в публикации издания РБК LIfe, названа по национальному природному парку в Танзании, в котором живут в том числе и сервалы. Характер у серенгети такой, что, отстаивая свое первенство, она может вступить в схватку даже с собакой.

Чито

Чито (Cheetoh) – появившаяся в 2001 году гибридная версия, созданная путем скрещивания бенгалов и оцикетов (домашняя кошка, похожая на дикую, но не имеющая в своем генофонде дикой ДНК). Породу вывели для получения кошки с дикой внешностью, но дружелюбным характером. Кошки породы чито выглядят очень похожими на своих диких сородичей. Кроме того, у чито (как и у их предков оцикетов) интересная крадущаяся походка, больше характерная для диких, чем для домашних кошек.

Тойгер

Тойгер выведен путем скрещивания бенгальской и полосатой домашней кошки. Эксперименты по селекции начались в конце 1980-х. Создательница породы Джуди Сагден (дочь основательницы бенгальской породы Джин Милл) создала тойгера, чтобы привлечь внимание к защите диких тигров. "Игрушечные тигрята" любят находиться среди людей и быстро обучаются новым навыкам. В целом тойгеры здоровые кошки. Они имеют меньший риск развития тех же генетических заболеваний, что и у бенгалов, за счет скрещивания с домашними короткошерстными.

Ранее эксперты подчеркивали, что некоторые породы кошек отличаются выносливостью и низкой восприимчивостью к болезням. Специалисты составили список из пяти пород кошек, здоровье которых доставит меньше всего хлопот.

Несомненно, что для хозяина здоровье пушистого друга стоит на первом месте. К примеру, собачье здоровье строится на хорошем питании и полноценных физических нагрузках. Но не стоит забывать про генетику. По мнению ветеринаров, есть породы, которые проживут долгие годы и без походов к специалисту. Этот список состоит из семи пород, представители которых с меньшей вероятностью имеют проблемы со здоровьем.