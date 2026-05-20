Советы

Пять идеальных пород кошек для маленькой квартиры

экзотическая короткошерстная, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2026 18:01 Фото: wikimedia
Многих людей останавливает от заведения дома кошки небольшое количество квадратов жилья. Однако дело не в размере квартиры, а в характере животного, который зависит от породы сообщает Zakon.kz.

Есть породы-ураганы, которым подавай беговые дорожки и потолки для лазанья. А есть спокойные кошки, для которых диван с пледом важнее любой территории. Приведем пять пород, которые отлично чувствуют себя в небольшом пространстве и не пытаются разнести жилье от скуки.

Британская короткошерстная

Они не носятся по шкафам, не сбрасывают вещи с полок, не устраивают скачки в три часа ночи. Их главное занятие – лежать и смотреть. На вас, в окно, в стену, неважно. Максимум активности за день – неспешный переход от лежанки к миске и обратно.

Единственный нюанс – британцы легко набирают лишний вес из-за своей малоподвижности. Десять минут игры в день решают проблему. Характер у них независимый, одиночество переносят спокойно. Отличный вариант для тех, кто целыми днями на работе.

Рэгдолл

Название породы переводится как тряпичная кукла, и это точное описание. Когда берешь рэгдолла на руки, он полностью обмякает и растекается в ладонях. Породу выводили специально для домашнего содержания, без выгула, и она идеально вписалась в квартирный формат.

Дом для рэгдолла – целая вселенная. Характер ласковый и доверчивый, но есть один важный момент. Эти кошки плохо переносят одиночество. Если дома часто никого нет, лучше брать сразу пару, они составят друг другу компанию и не будут тосковать.

Персидская

Это кошки-декорации. Длинная шелковистая шерсть, приплюснутая морда, величественный вид и полное нежелание двигаться. Охотничьи инстинкты у них отсутствуют напрочь.

Нюанс в том, что длинная шерсть требует ежедневного ухода, иначе по всей квартире будут колтуны и клочья.

Шотландская вислоухая

Их характер под стать внешности – мягкий, неконфликтный, спокойный. Они не стремятся захватывать квартиру, не метят территорию агрессивно, не требуют постоянного внимания.

Самое активное действие за день – переход от окна к дивану. Шотландцы дружелюбны, легко уживаются с детьми и другими животными. Это идеальный баланс между независимостью и лаской. Кошка-тень для тех, кто хочет питомца, а не стихийное бедствие.

Экзотическая короткошерстная

Это по сути те же персы, только с короткой шерстью. Приплюснутая морда, спокойный характер, но без ежедневного расчесывания.

После года эти кошки становятся диванными лежебоками, игривость сохраняют только в детстве. Одиночество переносят хорошо, ласковые, но не навязчивые. Идеальный выбор для небольшой квартиры и спокойного образа жизни.

Какие породы точно не для маленьких помещений

Бенгалы – маленькие гепарды. Им нужно бегать, прыгать, охотиться. В студии они сойдут с ума и разнесут все, до чего дотянутся. Абиссинцы – вечные двигатели, носятся часами и требуют кучу интерактивных игрушек. Сиамские и ориентальные кошки крикливые до невозможности. Мейн-куны просто слишком крупные, пишет Lipetsknews.

И последнее. Кошке не так важны квадратные метры, как вертикальное пространство. Полки, домики, когтеточки на разных уровнях превращают даже студию в кошачий рай. Сытая, обласканная и обеспеченная укрытиями кошка будет счастлива на любой площади.

Ранее эксперт рассказала, для чего на самом деле кошке нужны усы.

Ирина Капитанова
