Хотела удивить жениха, но едва не потеряла зрение: чем обернулось наращивание ресниц

Британка решила попробовать наращивание ресниц перед свадьбой, чтобы в день торжества выглядеть "как принцесса", но процедура обернулась тяжелой аллергической реакцией, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Fox News, 26-летняя Полли Бибби впервые сделала классическое наращивание ресниц. По ее словам, предварительный тест на аллергию не выявил реакции, однако уже через несколько часов после процедуры глаза начали слезиться и болеть. Вскоре они сильно покраснели и опухли, а из-за желтых выделений веки стали слипаться.

Бибби обратилась за медицинской помощью. В больнице врачи диагностировали аллергическую реакцию на искусственные ресницы. Женщине назначили антибиотики и антигистаминные препараты, а снять ресницы рекомендовали только после того, как спадет отек.

По словам британки, из-за реакции она временно практически потеряла зрение, а удаление ресниц сопровождалось сильной болью. Несмотря на лечение, перед свадьбой ее глаза все еще оставались красными и опухшими.

Офтальмолог Ребекка Тейлор предупредила, что наращивание ресниц связано с риском аллергии на клей, инфекций и повреждения век или роговицы. Она рекомендовала проводить процедуру у опытного специалиста в условиях строгой гигиены.

После произошедшего Бибби решила отказаться от наращивания ресниц на свадьбу и рассказала о своем опыте, чтобы предостеречь других невест.

Ранее сообщалось, что жительница Восточного Китая по фамилии Ван уже несколько лет пытается добиться справедливости после неудачной пластической операции на веках, которая, по ее словам, привела к тяжелым последствиям для здоровья и инвалидности.