Секреты питания во время простудного сезона раскрыла нутрициолог

Российский нутрициолог Юлия Макеева рассказала, как нужно питаться во время простудного сезона, чтобы поддержать иммунитет, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, во время простудного сезона особое внимание стоит уделить питанию.

"Примерное меню, которое поможет поддержать иммунитет, может включать овсянку на воде с добавлением киви и семян тыквы на завтрак; горсть черной смородины или смузи из шпината и банана с обогащенным растительным молоком в качестве перекуса", – сказала Юлия Макеева РИА Новости.

Нутрициолог добавила, что обедать полезно супом-пюре из тыквы и сладкого картофеля с кусочком запеченного лосося и брокколи, а ужинать – тушенной говядиной с чечевицей и овощами.

Она отметила, что в простудный период стоит включить в меню продукты, богатые витаминами, но минимизировать присутствие потенциальных аллергенов, таких как молочные продукты, яйца, орехи, соя и морепродукты.

Например, киви, шиповник, брокколи и брюссельская капуста могут стать отличным выбором, так как содержат большое количество витамина C и при этом редко вызывают аллергические реакции.

Для восполнения уровня витамина D эксперт советует обратить внимание на жирную рыбу, такую как лосось и скумбрия, которые содержат не только этот витамин, но и полезные омега-3 жирные кислоты. В свою очередь вегетарианцы могут обогатить рацион грибами, выращенными на солнце, поскольку они – практически единственный растительный источник витамина D.

Макеева добавила, что рацион, богатый витамином A, следует строить на основе продуктов, содержащих бета-каротин, который в организме преобразуется в этот витамин. К таким продуктам относятся сладкий картофель и морковь, а также тыква. Витамин E можно получить, добавив в рацион шпинат и авокадо, а источником цинка, также полезного для иммунитета, могут стать семена тыквы.

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