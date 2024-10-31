Эксперт предупредил о вреде голодания в периоды магнитных бурь

Российский невролог Алексей Кудряшов заявил, что в периоды резких скачков атмосферного давления лучше отказаться от строгих диет, сообщает Zakon.kz.

Об этом он рассказал в интервью aif.ru. Врач рекомендовал некоторым людям избегать голодания в такие дни.

Кудряшов отметил, что исследования показывают связь между колебаниями атмосферного давления и увеличением числа случаев некоторых форм инсульта. Чтобы обезопасить себя, людям с диабетом или артериальной гипертензией следует регулярно измерять уровень глюкозы и артериальное давление, а также не забывать принимать назначенные препараты.

Эксперт также подчеркнул важность правильного питания в дни магнитных бурь или изменений атмосферного давления.

"Для предотвращения дезадаптации организма нужно придерживаться распорядка дня, спать не менее семи часов, питаться сбалансированно, избегать голодания и не переедать", — заключил врач.

Ранее старший преподаватель кафедры фармакологии института фармации и медицинской химии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России Андрей Кондрахин заявил, что мнение о том, что баня может излечить все болезни, является мифом.