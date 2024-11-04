Гормоны счастья и домашняя еда: раскрыт путь к сердцу мужчины

Всем известно выражение "Путь к сердцу мужчины лежит через желудок". Считается, что оно принадлежит Наполеону. Полководец считал, что девушка, которая накормит солдата, покорит его сердце. Современные ученые согласны. Но дело не в объеме съедаемого, а в его вкусе, сообщает Zakon.kz.

Директор НИИ обоняния и ольфакторной патологии, доктор медицинских наук Константин Добрецов уточняет, что у человека есть пять вкусовых ощущений – это соленый вкус, сладкий, кислый, горький и умами вкус, характерный для высокобелковых продуктов и блюд – орехов, сыров, грибов и т. д.

"За эти вкусовые эффекты отвечают четыре нерва полости рта, которые через вкусовые сосочки языка стимулируются и передают сигнал в продолговатый мозг. Нервные волокна из продолговатого мозга направляются к таламусу. Это один из древнейших отделов головного мозга, который находится в самом его центре", – продолжает специалист.

По его словам, именно так происходит анализ пищи, определение ее вкусовых характеристик и вознаграждение (физическое и эмоциональное).

Также, как отмечено в публикации издания "АиФ", стимуляция центральных отделов обонятельного мозга при этом приводит к выбросу нейромедиаторов – гормонов "счастья".

"Вот почему, чем насыщеннее и вкуснее еда, тем больше стимулов получает мозг и, соответственно, больше выделяется гормонов". Константин Добрецов

Причем здесь сердце мужчины

Специалист уточняет, что вкус и обоняние, по сути, представляют собой один сенсорный орган, который объединяет многие структуры головного мозга, которые приводят как к стимуляции гормонов "счастья", так и выбросу половых гормонов.

"Поэтому самые позитивные эмоции вызывает вкусная, домашняя еда, приготовленная с любовью, которая прокладывает самый короткий и простой путь к сердцу, гармонии и любви". Константин Добрецов

И, конечно же, наоборот, если еда невкусная, то обонятельный эпителий блокирует стимуляцию и положительные нейромедиаторы не вырабатываются.

В результате путь к сердцу мужчины будет точно закрыт.

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