Породы собак: кого лучше оставлять за пределами квартиры

Всем, кто мечтает о собаке и живет в квартире, необходимо помнить, что не все породы подходят для домашнего содержания. Одним требует больше места, другим нужна постоянная физическая активность, третьи – чрезмерно голосистые, сообщает Zakon.kz.

Эксперты составили топ-5 пород, собак которых лучше не заводить в дом.

Немецкая овчарка

Это крупная, умная и очень активная собака, которой тесно и некомфортно в квартире. Порода требует постоянной дрессировки, физической и умственной активности. Если немецкая овчарка будет мало двигаться, у нее может развиться депрессия и болезни.

Сенбернар

Рост собаки этой породы может достигать 90 см, а вес – до 90 кг. Из-за своих колоссальных размеров сенбернару тяжело жить в квартире. Вычесывать четвероногого друга придется осторожно и не реже 3-4 раз в неделю. Еще сенбернары пускают слюни.

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Владельцам квартиры придется постоянно протирать глаза и пасть животного, а также пол, поверхности мебели и даже стирать шторы, о которые будет обтираться питомец. Гулять с сенбернаром лучше недолго, но часто.

Дог

Дог – огромная собака и требует серьезной дрессировки, поскольку он от природы охранник.

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Без воспитания пес будет вести себя в квартире довольно своенравно. Собака может доставить немало хлопот именно из-за размеров.

Акита-ину

Несмотря на то, что акиты являются национальным достоянием Японии, они не для всех. Выведенные для охоты на крупную дичь, они обладают сильным инстинктом добычи и могут быть агрессивны по отношению к другим домашним питомцам.

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Независимые и своенравные акита-ину нуждаются в длительных прогулках. Этих собак нужно ежедневно дрессировать, они не любят замкнутое пространство.

Сибирский хаски

Таких собак можно держать в квартире, но только при соблюдении ряда условий. К примеру, ежедневно и подолгу с ними гулять. Иначе, как отмечено в публикации РБК Life, собака, оставшись одна дома, вполне способна разрушить квартиру. Еще хаски – любители побегов, поэтому даже на прогулке с ними всегда придется быть начеку.

Фото: pixabay



Впрочем, расстраиваться не стоит. Ранее Zakon.kz собрал топ-5 пород, считающихся прекрасным вариантом для содержания в квартире.

Также специалисты рассказывали, что каждый хозяин стремится обучить своего питомца выполнению самых базовых команд. Но не всем это дается легко. Причиной тому являются темперамент собаки и ее породная принадлежность.