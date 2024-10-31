Пекинес, чау-чау и другие, кто не поддается дрессировке

Каждый хозяин стремится обучить своего питомца выполнению самых базовых команд. Впрочем, не всем это дается легко. Причиной тому являются темперамент собаки и ее породная принадлежность, сообщает Zakon.kz.

Будущим владельцам собакам необходимо заранее ознакомиться с информацией о питомце и узнать, с воспитанием каких собак хлопот предстоит больше.

Вот список из пяти пород, которые труднее всего поддаются дрессировке.

Басенджи

Басенджи плохо концентрируются на приказах владельца и неохотно реагируют на команды. Одна из причин, по мнению кинологов, в том, что порода относится к группе примитивных животных, выведенных природой без участия людей. Собака считает, что и сама знает, где гулять, за кем бегать и что из найденного на улице надо немедленно съесть.

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Человеку завоевать авторитет у "баси" будет непросто – нужны немалые терпение и воля. Во время прогулки со щенком лучше использовать поводок-рулетку и не отпускать далеко, иначе питомец будет носиться за всем, что движется.

Афганская борзая

Афганские борзые – умные, но упрямые собаки. Причина в том, что породу выводили для загонной охоты, а не для выполнения команд. Питомец это вполне осознает и не спешит слушать приказы хозяина.

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Еще собака крайне обидчива, и если решит, что ее наказали незаслуженно, владелец рискует получить недовольство и даже месть животного.

Чау-чау

За "плюшевой" внешностью чау-чау кроется твердый и независимый характер. Воспитать питомца этой породы под силу только уравновешенному и терпеливому человеку. Чау-чау крайне упрям и не любит выполнять команды, смысл которых собаке не ясен.

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Лидерство и авторитет владельца в глазах питомца должны быть непоколебимыми, а методы воспитания – последовательными.

Пекинес

Эгоистичные и трудно поддающиеся дрессуре питомцы, и они это мнение вполне заслужили. Сложнее всего владельцам миниатюрных собачек приходится, когда щенок достигает возраста пяти месяцев, становится неуправляемым и не желает обучаться. В этот период кинологи рекомендуют не давать собакам поблажки и не ждать взросления: напротив, следует увеличить нагрузки. Иначе, как отмечено в публикации издания РБК Life, повзрослевший пекинес продолжит игнорировать команды хозяина и будет относиться к нему снисходительно, не считаясь с приказами.

Английский бульдог

К английскому бульдогу нужно найти правильный подход, чтобы его дрессировать. Упрямство и независимость, свойственные этой породе, делают свое дело: бульдогу нравится делать все по-своему, а не так, как хочет этого хозяин. Дрессировать питомца этой породы можно и нужно, будучи готовым, что на это может уйти довольно много времени и сил.

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Кинологи в заключении советуют:

"Не думайте, что они чего-то не понимают, как раз наоборот, поэтому с самого начала настройтесь на монотонную, кропотливую работу. Главное – будьте последовательным в обучении и обязательно требуйте выполнения команд".

Любовь к животным не знает границ. Тому доказательством является история, произошедшая недавно в Индии. 9 октября 2024 года скончался влиятельнейший бизнесмен Индии Ратан Тата. На протяжении жизни Тата так и не женился, поэтому завещал состояние больше чем в 100 млн долларов (более 48 млрд тенге) своей любимой собаке, дворецкому и повару.

Также специалисты ранее назвали семь пород собак, которые проживут долгие годы и без походов к ветеринару.