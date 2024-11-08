Какие породы кошек лучше не выпускать на улицу

Некоторые породы кошек гораздо более уязвимы к условиям улицы, чем другие, и их лучше не выпускать на улицу, сообщает Zakon.kz.

Вот несколько причин, почему определенным кошкам может быть некомфортно или даже опасно на улице:

Породы с короткой шерстью или без шерсти – такие кошки более чувствительны к экстремальным температурным колебаниям, особенно к холодным или жарким условиям.

– такие кошки более чувствительны к экстремальным температурным колебаниям, особенно к холодным или жарким условиям. Породы с плоской мордочкой – такие кошки, как персы и экзоты, могут страдать от трудностей с дыханием, особенно при высоких температурах или загрязненном воздухе.

– такие кошки, как персы и экзоты, могут страдать от трудностей с дыханием, особенно при высоких температурах или загрязненном воздухе. Породы с нарушенной координацией или физической слабостью – эти кошки могут столкнуться с большими трудностями на улице.

Примеры пород, которых лучше не выпускать на улицу.

1. Персидская кошка

Персы имеют плоскую мордочку (брахицефалия), что затрудняет их дыхание. В жаркую погоду или в условиях загрязненного воздуха им будет тяжело дышать. Кроме того, их длинная шерсть требует постоянного ухода, и на улице она может легко загрязниться.

2. Шотландская вислоухая (Скоттиш-фолд)

Эти кошки имеют характерные уши, которые могут быть подвержены инфекциям и воспалениям, особенно в холодную или сырую погоду. Также они склонны к заболеваниям суставов, и воздействие холодных температур может ухудшить их состояние.

3. Мейн-кун

Мейн-куны имеют длинную и густую шерсть, но, несмотря на то, что они могут терпеть холод, они склонны к заболеваниям из-за их большого размера и веса. На улице они могут стать жертвой хищников или попасть под машину, особенно если не имеют опыта самостоятельного выживания.

4. Британская короткошерстная

Несмотря на то, что эта порода довольно крепкая и здоровая, британские кошки – это домашние питомцы, которые предпочитают спокойствие и уют. У них может быть склонность к ожирению, а прогулки на улице без должного контроля могут привести к травмам или опасным ситуациям.

5. Сиамская кошка

Сиамские кошки очень социальные и привязаны к своему хозяину, но на улице они могут быть уязвимыми из-за их активной натуры и высокоразвившегося инстинкта охотника. Они могут бродить по территории и попасть в неприятности с другими животными.

6. Абиссинская кошка

Абиссинцы активны и любознательны, но они могут стать жертвами уличных опасностей, таких как автомобили и хищники. Они также склонны к заболеваниям зубов, которые могут усугубляться на улице.

7. Рэгдолл

Рэгдоллы – это миролюбивые и спокойные кошки, которые легко поддаются влиянию. Они могут не быть достаточно сообразительными или осторожными для того, чтобы выжить на улице. Эти кошки склонны к слабой адаптации к переменам, и уличные условия могут быть для них стрессовыми.

8. Сфинкс

Без шерсти и с очень тонкой кожей, сфинксы крайне чувствительны к перепадам температуры и могут легко обжечься на солнце или замерзнуть в холодное время года. Они также имеют более слабую иммунную систему, что делает их уязвимыми к инфекциям и заболеваниям на улице.

Как обеспечить безопасность для таких кошек



Если ваша кошка принадлежит к одной из этих пород и вы все же хотите предоставить ей возможность гулять на улице, убедитесь, что прогулки проходят под строгим контролем:

Используйте шлейку и поводок для прогулок.

Убедитесь, что территория безопасна (огражденный двор, закрытые балконы).

Ограничьте время пребывания на улице, чтобы избежать перегрева или переохлаждения.

Следите за состоянием здоровья кошки и своевременно посещайте ветеринара.

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