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Биолог предупредила об опасности чужой одежды

Ярмарка, ремесло, ремесленники, орнамент, национальный стиль, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2024 11:38 Фото: Zakon.kz
Ношение купленной в сэконд-хендах одежды может привести к тяжелым инфекциям, заявила старший лектор по клинической микробиологии Университета Лестера Примроуз Фристоун, сообщает Zakon.kz.

В статье, которую опубликовал портал Conversation, биолог призывает подвергать дополнительной обработке наряды, купленные в подобных магазинах.

"Одежда – это известный носитель болезнетворных патогенов. Это значит, что микробы из микробиомы кожи владельца вещи могут вск еще оставаться на одежде для сэконд-хенда, если ее не почистили перед продажей. Это также означает, что любые инфекции или патогены, которые были у владельца при последней носке, могут все еще сохраняться там", – отметила специалист.

По словам Фристоун, кожа каждого человека адаптируется только к тем болезнетворным микробам, которые уже проживают на ней. Из-за этого патогены, которые не вызывают реакции у одного человека, могут привести к тяжелым заболеваниям у другого.

Как подчеркнула биолог, многие из опасных микробов, остающихся на одежде, способны выживать на ней месяцами. Среди возможных болезнетворных патогенов на одежде эксперт назвала золотистый стафилококк, вызывающий инфекции на коже и в крови, сальмонеллы, ротавирусы, а также стрептококк группы А, способный вызывать тяжелые болезни.

"Одежда из сэконд-хенда – это как заплыв среди микробов. Важно сначала продезинфицировать ее", – заключила Фристоун.

Ранее психологи рассказали о том, какая одежда помогает стать счастливым и успешным, а также объяснили, действительно ли наряд влияет на настроение человека.

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