В 2024 году зумеры будут искать одежду в секонд-хендах

В 2024 году зумеры будут чаще искать одежду в секонд-хендах. Такой прогноз приводит платформа WGSN в своем отчете. Эксперты предсказывают троекратный рост рынка перепродажи одежды, сообщает Zakon.kz.

Прогнозные данные платформы WGSN опубликованы 25 марта на их странице в Instagram.

Среди основных причин роста рынка перепродажи одежды эксперты видят повышение стоимости жизни и ностальгия по временам, которые это поколение не застало. Молодые люди даже придумали этому чувству название – "анемоя".

Обычно анемоя у зумеров проявляется в сильном интересе к знаковым предметам и явлениям прошедших десятилетий. Например, к пленочным кассетам и фотоаппаратам, игрушкам из киндеров, старым телесериалам, песням 80-х и 90-х и, конечно же, к одежде. Отсюда и желание одеваться в секонд-хендах.

Ученые-нейробиологи, кстати, уверены, что чувство ностальгии необязательно должно быть связано с реальными воспоминаниям. Его можно вызвать с помощью активного воображения, изучая и примеряя на себя детали какой-либо ушедшей эпохи.

В начале года в Ташкенте толпа людей устроила давку из-за бесплатной одежды.