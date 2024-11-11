11 ноября день Аврамия Овчарника: народные приметы о погоде, что нельзя делать
Считается, что к 11 ноября осень окончательно уходит, а погода показывает, какой будет грядущая зима.
В народе день Аврамия связывали с подготовкой к зиме, особенно к первому снегу и холоду.
Народные приметы на 11 ноября
- Иней на деревьях – зима будет морозной и снежной.
- Ясное ночное небо со звездами предвещает суровую и холодную зиму.
- Если на деревьях осталась листва – зима будет теплой, а холода придут позже.
- Сильный ветер – к снежной и ветреной зиме.
- Пасмурная погода предвещает мягкую зиму с частыми оттепелями.
- Если выпал снег, который не тает, зима будет суровой и долгой.
Что нельзя делать 11 ноября
Оставлять работу незавершенной. Полагается завершить все сельскохозяйственные и домашние дела, чтобы подготовиться к зиме.
Ссориться и конфликтовать. По поверьям, любые негативные эмоции могут принести неудачу.
Выносить мусор и ненужные вещи из дома – считается, что это может "выбросить" удачу и благополучие.
Что можно делать 11 ноября
- Укрепить хозяйство и заготовить запас на зиму. Это благоприятный день для утепления дома и хозпостроек.
- Наблюдать за природой – многие приметы указывают на особенности грядущей зимы.
Аврамий Овчарник в народных традициях был днем, когда люди готовились к зиме, заботились о тепле в доме и завершали хозяйственные дела.
А о том, какой будет неделя с 11 по 17 ноября для всех знаков зодиака, можно узнать здесь.