11 ноября день Аврамия Овчарника: народные приметы о погоде, что нельзя делать

11 ноября в народном календаре отмечают день Аврамия Овчарника. Считается, что к этому времени погода окончательно переходит на зимний лад, поэтому день также называют "Аврамий-зимоуказатель", сообщает Zakon.kz.

Считается, что к 11 ноября осень окончательно уходит, а погода показывает, какой будет грядущая зима.

В народе день Аврамия связывали с подготовкой к зиме, особенно к первому снегу и холоду.

Народные приметы на 11 ноября

Иней на деревьях – зима будет морозной и снежной.

Ясное ночное небо со звездами предвещает суровую и холодную зиму.

Если на деревьях осталась листва – зима будет теплой, а холода придут позже.

Сильный ветер – к снежной и ветреной зиме.

Пасмурная погода предвещает мягкую зиму с частыми оттепелями.

Если выпал снег, который не тает, зима будет суровой и долгой.

Что нельзя делать 11 ноября

Оставлять работу незавершенной. Полагается завершить все сельскохозяйственные и домашние дела, чтобы подготовиться к зиме.

Ссориться и конфликтовать. По поверьям, любые негативные эмоции могут принести неудачу.

Выносить мусор и ненужные вещи из дома – считается, что это может "выбросить" удачу и благополучие.

Что можно делать 11 ноября

Укрепить хозяйство и заготовить запас на зиму. Это благоприятный день для утепления дома и хозпостроек.

Наблюдать за природой – многие приметы указывают на особенности грядущей зимы.

Аврамий Овчарник в народных традициях был днем, когда люди готовились к зиме, заботились о тепле в доме и завершали хозяйственные дела.

А о том, какой будет неделя с 11 по 17 ноября для всех знаков зодиака, можно узнать здесь.